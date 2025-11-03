¿Se convirtió en padre?: Claudio Pizarro es CAPTADO con bebé en brazos y genera INTRIGA en redes sociales

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exfutbolista Claudio Pizarro ha reaparecido en la televisión peruana, pero no precisamente por un tema relacionado al fútbol sino porque ha sido captado con un bebé en brazos generando suspicacia sobre una nueva paternidad.

¿Claudio Pizarro se convirtió en padre?

En un reciente avance de lo que se verá este lunes 3 de noviembre en el programa 'Magaly TV La Firme' ha dejado atónito a más de uno debido a que soltarán un ampay en el que el protagonista es Claudio Pizarro.

En esta oportunidad, se dará a conocer una nueva etapa de la vida del exfutbolista y capitán de la selección peruana, ello tras la separación de la madre de sus hijos, Karla Salcedo, en el 2022.

Fruto de esta relación de más de veinte años nacieron sus tres primogénitos, por lo que este audiovisual reaviva el interés por la vida privada de Pizarro que siempre estuvo lejos del paredón mediático.

En las imágenes del espacio televisivo conducido por Magaly Medina, se observa al 'Bombardero de los Andes' cargando a un bebé y con un tono de primicia se escucha expresar a la voz en off: "El último gol del 'Bomberdadero de los Andes'. Claudio Pizarro vuelve a cambiar pañales".

Cabe resaltar que, este registro se da a conocer en medio de los rumores que vincularían al actual embajados del Bayern de Múnich con una nueva pareja, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Recordemos, que el exfutbolista radica en Alemania y alejado de los reflectores.

Claudio Pizarro y su separación

Como se mencionaba líneas arriba, Claudio Pizarro y Karla Salcedo decidieron poner fin a su relación de más de veinte décadas y se separaron hace 3 años.

Su matrimonio fue de los más sólidos en el ambiente futbolístico peruano. Si bien en un principio la pareja evitó pronunciarse, la ausencia en apariciones públicas y la falta de interacción en las redes sociales generaron suspicacia y fueron fuentes cercanas quienes confirmaron su historia de amor llegó a su epílogo.

Eso sí, no se ha conocido la razón que los llevó a tomar dicha decisión, pero trascendió que su ahora exesposa que estaría saliendo con un multimillonario en Europa.

Se concluye que, en un reciente adelanto del programa 'Magaly TV La Firme' se dio a conocer la primicia que dejaría entrever que elexfutbolista peruano, Claudio Pizarro, se habría convertido en padre por cuarta vez. En las imágenes se le observa con un recién nacido en brazos generando de esta manera intriga en redes sociales.