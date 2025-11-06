Retiro AFP de hasta S/21,400: Solo este grupo de afiliados podrá solicitar su dinero HOY, 6 de noviembre

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tienes AFP y piensas retirar tu dinero acumulado? No olvides que el trámite para solicitar el desembolso de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400) continúa, pero solo un grupo de afiliados podrá realizar el proceso este jueves, 6 de noviembre, según el último dígito de su DNI.

Octavo retiro AFP de hasta 4 UIT

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya pueden enviar la solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT de sus fondos individuales, conforme a la Ley N.º 32445 aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo. Tal como se establece en la normativa, se podrá pedir el desembolso de hasta S/21,400 de sus aportes.

Es así como las cuatro administradoras AFP, Integra, Hábitat, Profuturo y Prima, habilitaron sus plataformas digitales para comenzar con el registro de las solicitudes. Recuerda que el proceso se podrá realizar desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a viernes, excepto los feriados.

Asimismo, la Asociación de AFP reveló que los afiliados solo podrán pedir su dinero de acuerdo al cronograma oficial, según el último número de su DNI, para garantizar un acceso ordenado y seguro. En esa línea, desde el 21 de octubre hasta la fecha ya lograron registrar su solicitud aquellos cuyo documento de identidad terminaba en letra, 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Quiénes podrán solicitar hoy el retiro de su AFP?

Ante ello, muchos se preguntan qué pasará con aquellos cuyo DNI termina en otros números. Pues bien, no hay por qué alarmarse, ya que el trámite aún sigue en marcha y hay más fechas disponibles para que nadie se quede sin poder disponer de sus fondos acumulados en la AFP en el que se encuentren afiliados. En ese marco, te damos a conocer que en la jornada de este jueves, 6 de noviembre, solo este grupo podrá tramitar su pedido:

Afiliados cuyo DNI termina en 5, pero no solo hoy podrán solicitar su dinero, ya que tiene disponible el trámite también el jueves, 27 de noviembre y el periodo libre del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, que permite que no solo ellos, sino cualquier otro que no logró el procedimiento a tiempo, no se queden fuera.

Cronograma oficial para solicitar retiro AFP

Finalmente, si deseas saber cuáles son las otras fechas disponibles para el resto de afiliados, ten en cuenta el siguiente cuadro:

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

Así que si piensas retirar tu AFP, recuerda que solo podrán realizar registrar su solicitud de hasta 4 UIT de sus fondos, los afiliados que tienen su DNI, terminando en 5. El proceso les permitirá obtener liquidez económica para cubrir necesidades urgentes o para invertir.