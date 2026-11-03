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Dimas Ysla no pierde la esperanza de reconciliarse con Mackeily Luján: "Si puedo recuperar su amor"

Dimas Ysla reconoció que todavía está enamorado de Mackeily Luján y aseguró que está dispuesto a luchar por una reconciliación, pese a que actualmente no mantienen comunicación.

Dimas Ysla tiene esperanza de reconciliarse con Mackeily Luján
Dimas Ysla tiene esperanza de reconciliarse con Mackeily Luján (Composición Exitosa)

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/11/2026

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Dimas Ysla no pierde las esperanzas de recuperar el amor de Mackeily Luján y dejó en claro que está dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. Aunque actualmente ambos se encuentran distanciados y no mantienen comunicación, el cantante se mostró perseverante en su intención de reconquistar a su expareja.

Durante una entrevista para el programa 'América hoy', el exchico reality habló sobre su situación sentimental y reconoció que todavía tiene sentimientos por Mackeily. Si bien no han retomado su romance, dejó abierta la posibilidad de volver a estar juntos, aunque entiende que no todo depende de sus deseos.

Asimismo, Dimas contó que, pese a no tener contacto directo con la joven, continúa pendiente de cómo se encuentra a través de las redes sociales. Según comentó, ha podido observar que ella está bien y aseguró que siempre deseará que le vaya de la mejor manera, independientemente de lo que suceda entre ambos.

Por otro lado, el cantante fue consultado sobre si realmente está intentando reconquistar a su expareja, considerando que ni siquiera mantienen comunicación. Frente a ello, dejó en claro que no siente vergüenza ni considera una debilidad luchar por alguien a quien ama. Además, reconoció que debe hacerse responsable de sus acciones y las consecuencias que estas puedan tener.

En esa línea, Dimas se mostró dispuesto a esperar el momento adecuado para intentar acercarse nuevamente a Mackeily. Sin embargo, también reconoció que una reconciliación no está garantizada y que primero tendría que existir la posibilidad de recuperar el contacto entre ambos.

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Finalmente, el artista dejó claro que no quiere apresurar las cosas y prefiere dejar que el tiempo determine qué sucederá con su historia de amor. Aunque mantiene la ilusión de volver con Mackeily, también aseguró que, si no consigue recuperar sus sentimientos, tendrá que aceptar la situación y continuar con su vida.

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