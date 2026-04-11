Chiclayo: Presunto ladrón pierde la vida cuando huía de sustraer hostias y limosnas en una capilla

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un presunto malhechor que entró a robar una capilla en Chiclayo perdió la vida cuando intentaba escapar del recinto. Entre sus pertenencias, se le encontró varios objetos religiosos, como limosnas y hostias.

Presunto ladrón pierde la vida en Chiclayo

El hecho se registró en la capilla Santo Domingo de Guzmán, ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz. El hombre, de aproximadamente 30 años de edad, ingresó al recinto religioso escalando sus paredes con el objetivo de sustraer bienes religiosos.

Tras su cometido, sin embargo, el sujeto intentó escalando los muros del recinto pero acabó atrapado entre una pared y las calaminas del techo, causando que permaneciera suspendido hasta el momento de su fallecimiento.

En el lugar de los hechos, testigos informaron que entre las pertenencias del hombre se encontraron hostias, dinero de la limosna y un candelabro.

Ante las cámaras de Exitosa, una vecina de la zona indicó que no sería la primera vez que el sujeto, presuntamente indigente, ingresaba a la capilla. Otro testigo afirmó que en el mismo local se han registrado robos recientes por lo que no descarta que se trate de un ladrón.

Hasta el momento se desconoce la identidad del difunto, motivo por el cual el caso continúa en investigación a cargo de las autoridades.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Chiclayo, un ladrón falleció luego de quedar atrapado en la estructura del techo de una capilla tras entrar para robar.



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Prestamista 'gota a gota' es asaltado en Piura

En el distrito de Castilla, en Piura, un prestamista 'gota a gota' fue víctima de la delincuencia cuando iba a cobrar dinero a los dueños de una tienda que extorsionaba.

Como registraron las cámaras de la zona, el prestamista llegó a bordo de una motocicleta hasta el negocio y esperaba a una mujer para cobrarle el dinero que exigía bajo amenaza.

No obstante, por encontrarse desconcentrado en un celular, el sujeto no se percató que una mototaxi con tres tipos en su interior se acercaba a su ubicación y fue víctima de un asalto armado.

El hecho ocurrió en tan solo segundos. El prestamista fue arrebatado de su morral, donde guardaba el dinero recaudado de las extorsiones a los comerciantes del barrio. Además, resultó herido producto de los golpes en el atraco.

Aunque no se presentó una denuncia formal contra las autoridades, la Policía Nacional del Perú tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones para identificar a los asaltantes.

En ocasiones, el destino le juega en contra a los mismos delincuentes. Esta también fue la situación para un sujeto que intentó robar hostias y limosnas en una capilla de Chiclayo.