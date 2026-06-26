Fallece reconocida conductora de TV en trágico accidente vial tras ser embestida por un tren

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del espectáculo argentino sufrió un durísimo golpe este viernes por la noche tras confirmarse la inesperada partida de una de las comunicadoras más carismáticas de la televisión local, quien perdió la vida de forma instantánea en la zona norte bonaerense.

Una extensa trayectoria en los medios locales

Ernestina País, nació en marzo de 1972, construyó una sólida carrera de más de dos décadas en la pantalla chica y la radiofonía, ganándose el afecto del público por su frescura, un estilo frontal inconfundible y un gran sentido del humor.

Según Canal 12, su popularidad masiva se dio al integrar el recordado ciclo Mañanas Informales junto al conductor Jorge Guinzburg, un espacio televisivo emblemático donde demostró su versatilidad, para luego convertirse en la primera mujer al frente del programa Caiga Quien Caiga.

La figura televisiva marcó un hito importante dentro del periodismo de entretenimiento nacional al liderar un formato que históricamente había estado ocupado de forma exclusiva por varones, abriendo de esta manera nuevos caminos para las siguientes generaciones de conductoras en el país.

Su vehículo quedó destrozado.

Su labor profesional no se limitó únicamente a la conducción clásica en la pantalla chica, sino que supo explorar diversos formatos en las principales emisoras radiales, donde su voz potente y su mirada crítica de la realidad local siempre dejaban una huella.

La conductora también destacó en el rubro empresarial gastronómico y participó activamente en diversas producciones de entretenimiento, obras teatrales y ciclos radiales, manteniéndose siempre vigente y muy activa dentro de la agenda cultural y de los medios de comunicación de su país.

El proceso de recuperación y los homenajes

En los últimos meses de su vida, la periodista había decidido regresar a las apariciones públicas en diferentes espacios, luego de haber atravesado un complejo e intenso proceso de recuperación personal enfocado plenamente en su bienestar y estabilidad emocional.

La animadora brindó diversos testimonios abiertos con el firme objetivo de concientizar a la sociedad sobre la salud mental y las adicciones, mostrando una enorme valentía al visibilizar estas problemáticas que afectan a tantas personas en el territorio nacional.

Dolor por la muerte de Ernestina Pais en un accidente ferroviario: fue en el paso a nivel de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro. Bomberos y peritos intentan establecer cómo pasó todo: creen que cruzó las vías del Tren de la Costa con la barrera baja pic.twitter.com/m5J9PmYshw — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 27, 2026

La triste noticia generó de inmediato un profundo impacto entre sus colegas, artistas y periodistas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de dolor, recordando su legado y esperando los datos oficiales sobre los homenajes que recibirán sus restos próximamente.

Las muestras de afecto multiplicadas en las plataformas virtuales confirmaron el enorme respeto profesional que cosechó en vida, transformándose en una referencia ineludible de la comunicación masiva que siempre se caracterizó por su absoluta autenticidad frente a las cámaras de televisión.