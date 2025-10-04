RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ola de delincuencia en alza

Santa Anita: Ladrones armados asaltan a importadora y dejan herido a un trabajador

Una empresa importadora fue víctima de un asalto por parte de dos delincuentes quienes con mano armada amenzaron a los trabajadores, de los cuales uno fue herido.

Ladrones armados asaltan a importadora y dejan herido a un trabajador en Santa A
Ladrones armados asaltan a importadora y dejan herido a un trabajador en Santa A (Foto: 24 Horas)

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/10/2025

La ola delincuencial en la capital no cesa. En plena luz de día facinerosos sembraron el terror en una empresa importadora ubicada en la cuadra 2 de la avenida Huarochirí, en el distrito limeño de Santa Anita. 

Ladrones asaltan a importadora en Santa Anita

La tarde del último viernes 3 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, dos criminales ingresaron portando armas de fuego a un negocio del sector de importaciones en el distrito de Santa Anita.

Tras estar en el interior de la empresa encañonaron a los trabajadores del establecimiento, sin mediar palabra. Ello con la finalidad de robar los diversos objetos de valor que veían a su paso, entre ello computadoras y celulares.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, los delincuentes, luego de cometer sus fechorías, huyeron de inmediato a bordo de un vehículo con lunas polarizadas.

Al respecto, según un informe del noticiero 24 Horas, uno de los sujetos se encontraba con el rostro cubierto con una mascarilla mientras que el otro, su cómplice, trató de cubrir su cara con una persona, pero de igual manera se pudo observar su identidad.

Un herido y la palabra de la dueña del local

Además, las imágenes muestran el preciso instante en el que uno de los ladrones sujeta violentamente a uno de los trabajadores del local y lo amenaza con la pistola, este personal fue quien posteriormente terminó siendo herido de bala.

Según el informe periodístico la víctima es un ciudadano venezolano identificado Anthony López Salazar, quien recibió un disparo en la pierna y que felizmente se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, la dueña del local manifestó que evalúa la posibilidad de cerrar el establecimiento tras este violento episodio. Asimismo, las autoridades policiales continúan las investigaciones para dar con los responsables.

Cabe resaltar que, de acuerdo al testimonio de vecinos de la zona hay una cadena de robos a mano armada de similares circunstancias. Al respecto han denunciado que un automóvil de lunas negras polarizadas viene sembrando el terror en diversos negocios en la avenida Huarochirí, en el distrito de Santa Anita

En síntesis, en el distrito de Santa Anita, una empresa importadora fue blanco de la delincuencia en plena luz de día cuando facinerosos redujeron al personal portando armas de fuego. Lamentablemente, hirieron de bala a uno de los trabajadores y se llevaron objetos de valor. Las autoridades policiales continúan con las diligencias correspondientes.

Temas relacionados Asalto autoridades policiales Delincuencia ladrones Santa Anita

