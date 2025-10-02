Delia Espinoza miente al decir que le tendieron una trampa, señala abogado de Patricia Benavides

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación tuvo una fuerte razón y fue la omisión que cometió al no reponer a Patricia Benavides. Esto lo contempla así el abogado de la fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, Humberto Abanto.

Nadie le tendió una trampa

El letrado cuestionó las declaraciones de la ex fiscal de la Nación, quien manifestó ser víctima de una trampa para ser suspendida de su cargo. Sin embargo, la defensa de Benavides Vargas lo tiene claro y declaró que no hacer caso a un mandato fue el motivo de su salida.

"Lo que es claro que la señora (Espinoza) tomó la decisión de no reponer como fiscal suprema a la doctora Patricia Benavides y tampoco a la señora Azucena Solari porque en esa misma resolución se reponían a tres personas. Dos fiscales y una juez", señaló.

Abanto precisó que el proceso contra su defendida fue rápido y que la imagen que tenía cambió de extremo a extremo. Añadió que varios medios se sumaron al cargamontón en su contra, sin darle la facultad de defenderse.

"Cuando sacaron a Patricia Benavides, la convirtieron en seis días de heroína a supervillana. En cortísimo tiempo la suspendieron y luego destituyeron con un procedimiento inmediato, sin escucharla, y un conjunto de medios de comunicación, lapidaron a Patricia Benavides", manifestó.

Espinoza tiene amenazados a fiscales supremos

Humberto Abanto, indicó que Delia Espinoza tiene amenazada a la Junta de Fiscales Supremos. Esto ocurre después de llamar "cobardes", a nivel nacional, a sus miembros por no querer tomar el cargo de fiscal de la Nación cuando fue sacada del cargo Benavides Vargas.

"Sabía que era el prólogo de su Fiscalía de la Nación. En ese momento ya no eran cobardes. Ahora que hace exactamente lo mismo, son cobardes y están amenazados. A a anterior Junta Nacional de Justicia también los amenazó", sostuvo.

Cabe precisar que la Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente un informe final respecto a una denuncia constitucional declarada procedente en contra de Espinoza Valenzuela.

Así, el abogado de la fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, Humberto Abanto, dio algunas observaciones sobre la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. El letrado manifestó que su salida se debió a que no cumplió con reponer de su cargo a su defendida y no a una presunta trampa.