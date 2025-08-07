Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva contra alcalde de Medio Mundo por presunta tentativa de feminicidio

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra el alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente de 34 años.

PJ deberá programar audiencia

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) brindó detalles del caso que se sigue contra el burgomaestre. Según precisó, dicho caso se encuentra a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura.

"Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo, alcalde de Medio Mundo (Huaura), por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente DHV, de 34 años, quien sufrió golpes de parte del imputado", escribieron este jueves 7 de agosto.

De tal modo, se conoció que el fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi fue quien formuló el requerimiento respectivo luego de haber efectuado diversas diligencias de ley para esclarecer los hechos; ello luego del episodio de agresión física que sufrió la expareja del burgomaestre, quien recibió severos golpes en su vivienda.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo, alcalde de Medio Mundo (Huaura), por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente D. H. V., de 34 años, quien sufrió golpes de parte del imputado.



✅ La Fiscalía... pic.twitter.com/4ZidPoGM3K — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 7, 2025

En tal sentido, la Fiscalía de Huaura recabó la declaración de la víctima en cámara Gesell, así como de los policías que intervinieron al alcalde de Medio Mundo. Además, inspeccionaron el lugar de los hechos y visualizaron las cámaras de videovigilancia; entre otros actos de investigación.

Según las pesquisas, Diego Cadillo habría ingresado en estado de ebriedad a la vivienda que habitaba junto a la agraviada y, tras una discusión, le habría propinado puñetes y rodillazos en diferentes partes de su cuerpo. Posteriormente, la víctima pudo ser auxiliada por vecinos de la zona.

Familia y pobladores exigen justicia

Exitosa llegó hasta la Comisaría de Huaura en donde efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron el traslado de Cadillo Crisóstomo hacia la carceleta del Poder Judicial. Vecinos y familiares de la víctima no dudaron en asistir al lugar y protestar contra el alcalde que salió resguardado por policías.

"Que se haga justicia porque ese hombre ha querido matar a mi hermana, ha querido matar a mi sobrina. Que todo el peso de la ley caiga sobre ese cobarde", dijo la hermana de la víctima, quien no dudó en exigir justicia ante este hecho violento.

De esta manera, la Fiscalía de la Nación pidió nueve meses de prisión preventiva contra el alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja de 34 años.