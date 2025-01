"Se forman las condiciones para un conflicto armado": Excanciller del Perú anticipa situación de Venezuela

Nicolás Maduro juramentó como presidente de Venezuela. La oposición democrática, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, nada pudo hacer para evitar la asunción de Maduro como mandatario bolivariano por su tercer periodo. Distintas autoridades peruanas se han pronunciado al respecto, ya sea para condenar o saludar al jefe de Estado, como para adelantarse a los posibles escenarios futuros.

Miguel Rodríguez, extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), cuestionó la legitimidad de Maduro; sin embargo, criticó también el accionar de la oposición venezolana al calificarlo de insuficiente. De acuerdo al excanciller, el único camino posible para el fin de Maduro es la acción directa y popular. "Ya no hay espacio para la diplomacia", indicó.

"La oposición puede tener buena fe y buenas ganas, pero eso no basta. Maduro es ilegítimo no desde ahora, sino desde el primer momento en el que asumió el poder. Se debe trabajar esto porque se están generando las condiciones para un conflicto armado (...) pueden haber actos de rebeldía, combate", declaró en conversación con Exitosa.

El excanciller precisó que, si bien nadie quiere una Venezuela violenta, la diplomacia ya no es una opción viable para dar fin al mandato de Maduro. Al respecto, puntualizó en que el pueblo venezolano debe armarse de valor e iniciar actos de rebeldía. Rodríguez incluso señaló esta rebelión como "la consecuencia lógica".

"Es realismo político. ¿O cómo va a salir Maduro? Yo no veo otro camino, lo digo honestamente. (...) La gente se arma de valor e inician actos de rebeldía. Eso es lo que me parece que debe ser la secuencia lógica que deberá pasar en una Venezuela, que nadie quiere, pero que es el único escenario político. Ya no la diplomacia, no existe", adelantó.