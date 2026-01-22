Padre de joven asesinado de una puñalada en el Rímac: "Todo es una pesadilla"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El padre un joven asesinado a puñaladas en el Rímac por resistirse a un robo, pidió a las autoridades justicia por su hijo y que se capture al delincuente que le arrebató la vida.

Murió apuñalado en el corazón

Se trata de Martín Mamani de 19 años, quien la noche del último martes 20 de enero fue asesinado por un delincuente en el cruce de la avenida Prolongación Tacna con la Capilla en el Rímac.

Un sujeto de malvivir intentó arrebatarle su celular, un dispositivo que con mucho esfuerzo el joven logró adquirir, pues el muchacho luchó con el criminal para evitar se le arrebate el teléfono y es por ello que, en venganza lo apuñala directamente en el corazón.

En las cámaras de seguridad se observa al joven acercarse asustado a una trabajadora de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao que cuidaba el carril exclusivo del corredor, mientras que el muchacho se da cuenta de su herida y que está sangrando hasta que pierde el conocimiento y cae en la pista.

La trabajadora comienza a hacer llamadas para pedir auxilio mientras que gente que pasa por la calle va rodeando al joven para tratar de brindarle ayuda, sin embargo, todos los esfuerzos, fueron en vano, pues en el centro médico al que fue trasladado perdió la vida.

Familia lo vela y clama justicia

En diálogo con Exitosa, el señor Jorge Mamani, padre del joven, exigió justicia mientras sostenía un cuadro con varias fotos de su hijo.

"En ese momento, que todo es una pesadilla que para mi, para mi familia, en ese momento pensamos que era una pesadilla pero poco a poco vamos aceptando. Reitero el pedido al presidente: Justicia, justicia para que podamos estar un poco en paz, tranquilos y solamente pedir que lo capturen pronto", pidió.

Martín Mamani estudiaba en un instituto la carrera de ingeniería de Ciberseguridad y trabajaba para aportar en su casa, según contó su padre.

"Mi hijo siempre con el deseo de aportar en su casa y también para él, decide tomar el trabajo y nosotros como padres no estuvimos de acuerdo pero su deseo era fuerte de aportar al hogar. A nosotros como padres nos queda aceptar y apoyarlos", detalló.

Agregó que la zona donde su hijo perdió la vida, es un lugar peligroso en donde se han registrado diferentes robos y pese a ello no había presencia policial, por lo que pidió mano dura para la delincuencia.

Es por ello que el padre de Martín Mamani, un joven asesinado de una puñalada al evitar el robo de su celular, pidió justicia y que se atrape al delincuente.