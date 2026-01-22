SJL: Mujer se atrasa en el pago de un préstamo y detonan explosivo en su vivienda

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Lurigancho, una mujer denunció a su vecina de atentar contra su vivienda en cuatro oportunidades a consecuencia de una deuda.

Detonan explosivo en su casa por deuda

En la zona de San Fernando, en la mencionada jurisdicción limeña una fémina se ha visto totalmente afectada por retratarse dos semanas en el pago de una deuda, sujetos desconocidos detonaron un aparato explosivo en la fachada de una de las viviendas de dicho lugar.

La propietaria del inmueble afectado conversó en exclusivo con un equipo de Exitosa en el que indicó que hace unos meses solicitó un préstamo a su vecina a quien la conoce desde la infancia una suma que asciende a 13 mil soles.

De acuerdo a lo narrado por la agraviada, ella habría dialogado con la otra señora para ver la forma de pagarle dicho monto económico, pero aumentando 6 mil soles más a lo ya acordado para que se le pueda dar dicho préstamo, sin embargo, ella se retrasó dos semanas por lo que no pudo pagar la suma de dinero acordada.

Y a modo de venganza la mujer prestamista habría detonado un aparato explosivo, pero esta no sería la primera vez debido a que las cámaras de seguridad, el pasado 31 de diciembre de 2025, a vísperas de recibir el Año Nuevo, también ocurrió un ataque con otro artefacto explosivo.

La palabra de la agraviada

"(¿usted se prestó 13 mil soles?) Sí de Ana Villodas. Yo venía trabajando con ella desde el año pasado, prestaba y devolvía. Lo que pasa es que hubo dos semanas que no se pudo cancelar y ahí recién comenzó a verse su genio de ella", sostuvo.

En tal sentido, bastante mortificada, indicó que durante la madrugada ella se levantó porque iba a realizar unas actividades y fue en ese preciso instante en que escuchó ese fuerte estallido producto del aparato explosivo detonado.

Vale indicar que, la vivienda afectada también funciona como una panadería, tiene una cámara de seguridad que logró captar el preciso instante en que un sujeto encapuchado merodea sigilosamente en su exterior y lanza el explosivo. Producto se ha dañado la fachada y se ha causado algunos destrozos. Ya en otras cuatro oportunidades ocurrió lo mismo según afirmó la mujer agraviada.

