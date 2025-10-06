Sedapal anuncia corte de agua este 7 de octubre: Ocho distritos estarán sin servicio hasta por 23 horas

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mañana, 7 de octubre, miles de familias en Lima deberán prepararse para un día sin agua potable. Sedapal comunicó que hasta ocho distritos sufrirán una interrupción programada del servicio, la cual se extenderá por casi 24 horas en algunos sectores, como parte de los trabajos de limpieza y mantenimiento de reservorios y válvulas.

Distritos y zonas afectadas por el corte de agua

Sedapal precisó que Corte afectará a ocho distritos de la capital. A continuación, el detalle por distrito:

Santa Anita

Zonas afectadas: Los Portales, Las Flores, Los Álamos, Las Vegas, Cultura Peruana Moderna, Primavera, Sol de Santa Anita, Las Lomas de Santa Anita.

Los Portales, Las Flores, Los Álamos, Las Vegas, Cultura Peruana Moderna, Primavera, Sol de Santa Anita, Las Lomas de Santa Anita. Inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 p.m.

Martes 7 de octubre, 12:00 p.m. Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 11:50 p.m.

La Molina

Zonas afectadas: Todo el distrito.

Todo el distrito. Inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 p.m.

Martes 7 de octubre, 12:00 p.m. Restablecimiento: Miércoles 8 de octubre, 1:00 a.m.

Ate

Zonas afectadas: Mayorazgo, La Merced, sectores 179, 180, 181, margen izquierda del río Rímac (altura km 6 de la autopista Ramiro Prialé).

Mayorazgo, La Merced, sectores 179, 180, 181, margen izquierda del río Rímac (altura km 6 de la autopista Ramiro Prialé). Inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 p.m.

Martes 7 de octubre, 12:00 p.m. Restablecimiento: Miércoles 8 de octubre, 1:00 a.m.

San Isidro

Zonas afectadas: Urb. El Rosario (entre Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaunde y Av. Miró Quesada).

Urb. El Rosario (entre Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaunde y Av. Miró Quesada). Inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 p.m.

Martes 7 de octubre, 12:00 p.m. Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.

San Martín de Porres

Zonas afectadas: Asoc. Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, Urb. Molitalia, Santa Isolina, Santa Luzmila (Sector 85).

Asoc. Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, Urb. Molitalia, Santa Isolina, Santa Luzmila (Sector 85). Inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 p.m.

Martes 7 de octubre, 12:00 p.m. Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. La Gruta, Siglo XXI, Santa María de la Gruta, Paraíso de Santa María, Villa Solidaridad, 27 de Febrero y ampliaciones.

A.H. La Gruta, Siglo XXI, Santa María de la Gruta, Paraíso de Santa María, Villa Solidaridad, 27 de Febrero y ampliaciones. Inicio: Martes 7 de octubre, 8:00 a.m.

Martes 7 de octubre, 8:00 a.m. Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.

Pachacámac

Zonas afectadas: Huertos de Manchay (Los Jardines, Virgen del Carmen, Central, La Meseta, Bella Vista, Nueva Esperanza, Rinconada Alta).

Huertos de Manchay (Los Jardines, Virgen del Carmen, Central, La Meseta, Bella Vista, Nueva Esperanza, Rinconada Alta). Inicio: Martes 7 de octubre, 8:00 a.m.

Martes 7 de octubre, 8:00 a.m. Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.

Sedapal pide a usuarios tomar precauciones

La empresa estatal informó que la medida responde a un programa habitual de mantenimiento y desinfección, clave para garantizar la calidad del agua en la ciudad.

Además, recomendó a los vecinos de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación y evitar actividades que demanden alto consumo, como el lavado de autos o el riego de jardines.

Así, la interrupción programada del servicio de agua potable este 7 de octubre dejará sin suministro a miles de familias en ocho distritos de Lima. Sedapal exhortó a los vecinos a prepararse con previsión, almacenar agua y evitar su uso innecesario, mientras se ejecutan los trabajos de mantenimiento y desinfección en los reservorios y redes.