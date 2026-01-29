SISMO HOY en Perú, 29 de enero: Magnitud y epicentro del último temblor sentido este jueves

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de considerable magnitud remeció Perú este jueves, 29 de enero. Conoce todos los detalles de este último movimiento telúrico, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP): epicentro, profundidad y el nivel de intensidad.

Último sismo sentido en Perú hoy

El IGP fue creado con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaycos y deslizamientos de tierra.

Por ello, a través de sus plataformas oficiales y redes sociales, la entidad adscrito al Ministerio del Ambiente, reveló que un sismo sacudió Perú este jueves, 29 de enero, precisamente alrededor de las 2:51 a.m. con una magnitud de 4.9. De acuerdo al reporte brindado a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), esta actividad sísmica se registró a 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marcona, Nasca, en Ica.

También se precisó que el evento sísmico alcanzó una intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada, siendo percibido de manera moderada por la población. La profundidad del movimiento telúrico de hoy fue de 40 kilómetros con una latitud de -15.73 y longitud de -75.43 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0053

Fecha y Hora Local: 29/01/2026 02:51:06

Magnitud: 4.9

Profundidad: 40km

Latitud: -15.73

Longitud: -75.43

Intensidad: IV Marcona

Referencia: 50 km al SO de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 29, 2026

Sismo en Ica: ¿Dónde fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se localizó en el océano Pacífico. Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que este temblor genere un tsunami en el litoral peruano.

Recordemos que Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85% de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, los movimientos telúricos son recurrentes en el país.

En ese marco, las autoridades le recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y contar con planes de emergencia familiares, así como una mochila de emergencia, ante la recurrencia de sismos en territorio peruano.

Epicentro del último sismo sentido el jueves, 29 de enero.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Asimismo, Indeci les recuerda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este.

Alcohol o desinfectante.

Medicina.

Pastillas.

Vendas y curitas.

Toallas y frazadas.

Agua embotellada.

Alimentos enlatados.

Linterna y radio a pilas.

Mochila de emergencias - Fuente: Indeci

Conocer la información precisa y oportuna sobre los sismos que se registran en el país, te permite tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias. Por ello, se reveló que el último movimiento telúrico sentido este jueves, 29 de enero, fue de magnitud 4.9 a 50 kilómetros al suroeste de Marcona, Nasca, en Ica.