Sedapal anuncia NUEVO corte de agua este 14 de noviembre: ¿a qué distritos afectará?

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció el corte programado de agua potable en cinco distritos de Lima Metropolitana para este viernes 14 de noviembre. Asegúrate de que el tuyo figure en la lista para tomar precauciones.

Corte de agua, según Sedapal.

¿Qué distritos se quedarán sin agua este viernes?

Según los anuncios a través del canal de WhatsApp de la empresa estatal, se realizarán trabajos "necesarios" como limpieza de reservorio y la ejecución de empalmes en las redes y en las tuberías. En tanto, han dispuesto la interrupción temporal del servicio de agua potable en algunos sectores.

"Nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", informaron.

Santiago de Surco - Sector 299

El corte se dará de 5 a.m. a 9 p.m. en las siguientes zonas:

Urb. Las Laderas

Urb. Valle Hermoso Oeste

Urb. Las Casuarinas Sur 1ra etapa

Urb. Las Casuarinas Sur 2da etapa

Urb. Las Casuarinas Sur 3ra etapa

Motivo: Limpieza de reservorio.

Magdalena - Sector 48

Se suspende el servicio de 10 a.m. a 10 p.m. en las siguientes zonas:

Urb. Orrantia

Urb. Santa Rosa

Urb. San Felipe

Cuadrante: Av. Salaverry, calle Alberto del Campo, Av. Juan de Aliaga y avenida Javier Prado Oeste

Motivo: Trabajos de empalmes en las redes

Villa María del Triunfo (VMT) - Sector 309

No contarán con agua potable de 8 a.m. a 8 p.m. en:

P.J. José Carlos Mariátegui

Cuadrante: avenida Progreso, prolong. Garcilaso de la Vega, avenida Julio C. Tello, jr. José Santos Chocano, avenida Los Sauces, avenida Santa Rosa, prolongación Manco Cápac.

Motivo: Ejecución de empalmes

Villa El Salvador (VES) - Sectores 317, 318 y 322

El corte se dará de 8 a.m. a 8 p.m. en las siguientes zonas:

A.H. Torres del Melgar

Sector 317:

Sector 1

Grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26

Sector 318:

Sector 1

Grupos 21, 21A, 22, 22A,

Coop. Virgen de Cocharcas

Mercado Unicachi

Asoc. Villa Jesús

Coop. Viv. José M. Arguedas

Asoc. Viv República de Francia

San Ramón

Cruz de Motupe

Granada

Villa del Mar

Sector 322

Sector 6

Grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10

Asoc. San Juan de Miraflores

Asoc. Contrucción Civil

Los Olivos - Sector 84

Se suspenderá el servicio de 12 p.m. a 8 p.m. en las siguientes zonas:

A.H. Laura Caller

A.H. 19 de mayo

Asoc. de Propietarios Los Portales del Norte

Asoc. El Molino de Los Olivos

Asoc. San Antonio de Padua

Urb. Parque El Naranjal 2da Etapa

Urb. Villa Universitaria

Urb. Los Naranjos

De esta manera, Sedapal alista y comunica con anticipación un corte programado de agua para este viernes 14 de noviembre en, al menos, cinco distritos de la capital.