Sedapal anuncia NUEVO corte de agua este 14 de noviembre: ¿a qué distritos afectará?

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2025
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció el corte programado de agua potable en cinco distritos de Lima Metropolitana para este viernes 14 de noviembre. Asegúrate de que el tuyo figure en la lista para tomar precauciones.
¿Qué distritos se quedarán sin agua este viernes?
Según los anuncios a través del canal de WhatsApp de la empresa estatal, se realizarán trabajos "necesarios" como limpieza de reservorio y la ejecución de empalmes en las redes y en las tuberías. En tanto, han dispuesto la interrupción temporal del servicio de agua potable en algunos sectores.
"Nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", informaron.
Santiago de Surco - Sector 299
El corte se dará de 5 a.m. a 9 p.m. en las siguientes zonas:
- Urb. Las Laderas
- Urb. Valle Hermoso Oeste
- Urb. Las Casuarinas Sur 1ra etapa
- Urb. Las Casuarinas Sur 2da etapa
- Urb. Las Casuarinas Sur 3ra etapa
Motivo: Limpieza de reservorio.
Magdalena - Sector 48
Se suspende el servicio de 10 a.m. a 10 p.m. en las siguientes zonas:
- Urb. Orrantia
- Urb. Santa Rosa
- Urb. San Felipe
- Cuadrante: Av. Salaverry, calle Alberto del Campo, Av. Juan de Aliaga y avenida Javier Prado Oeste
Motivo: Trabajos de empalmes en las redes
Villa María del Triunfo (VMT) - Sector 309
No contarán con agua potable de 8 a.m. a 8 p.m. en:
- P.J. José Carlos Mariátegui
- Cuadrante: avenida Progreso, prolong. Garcilaso de la Vega, avenida Julio C. Tello, jr. José Santos Chocano, avenida Los Sauces, avenida Santa Rosa, prolongación Manco Cápac.
Motivo: Ejecución de empalmes
Villa El Salvador (VES) - Sectores 317, 318 y 322
El corte se dará de 8 a.m. a 8 p.m. en las siguientes zonas:
A.H. Torres del Melgar
Sector 317:
- Sector 1
- Grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26
Sector 318:
- Sector 1
- Grupos 21, 21A, 22, 22A,
- Coop. Virgen de Cocharcas
- Mercado Unicachi
- Asoc. Villa Jesús
- Coop. Viv. José M. Arguedas
- Asoc. Viv República de Francia
- San Ramón
- Cruz de Motupe
- Granada
- Villa del Mar
Sector 322
- Sector 6
- Grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10
- Asoc. San Juan de Miraflores
- Asoc. Contrucción Civil
Los Olivos - Sector 84
Se suspenderá el servicio de 12 p.m. a 8 p.m. en las siguientes zonas:
- A.H. Laura Caller
- A.H. 19 de mayo
- Asoc. de Propietarios Los Portales del Norte
- Asoc. El Molino de Los Olivos
- Asoc. San Antonio de Padua
- Urb. Parque El Naranjal 2da Etapa
- Urb. Villa Universitaria
- Urb. Los Naranjos
De esta manera, Sedapal alista y comunica con anticipación un corte programado de agua para este viernes 14 de noviembre en, al menos, cinco distritos de la capital.