Feriados 2025 en Perú: conoce el próximo feriado largo y los últimos días de descanso del año

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El año está por concluir, pero aun quedan algunas fechas esperadas por trabajadores del sector público y privado: los feriados y días no laborables que cierran el 2025.

Estas jornadas son establecidas por ley y conmemoran acontecimientos de índole histórico, religioso y cultural, permitiendo ofrecer un merecido descanso remunerado para los empleados.

Queda un feriado en noviembre

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno del Perú, el único feriado del mes de noviembre a nivel nacional fue el 1 de noviembre, fecha en que se festejó el Día de Todos los Santos. Sin embargo, esto puede cambiar en algunas regiones, donde se establecen descansos adicionales.

Por ejemplo, de acuerdo a la Ordenanza Regional 130-2007, publicada en el diario oficial El Peruano, los habitantes del departamento de Pasco podrán disfrutar de un día no laborable el 27 de noviembre de 2025.

Ordenanza Regional de Pasco que establece feriado no laborable este 27 de noviembre.

De acuerdo a la normativa recibido el 25 de junio de 2015, el 27 de noviembre de cada año, Pasco podrá disfrutar de una jornada libre con motivo de su aniversario, el cual se ubica al centro del país.

En la ordenanza regional también se señala que la medida es de carácter obligatorio para el personal del sector público para participar en los eventos conmemorativos y las actividades cívicas, culturales y recreativas programadas por la autoridad local.

"Declarar feriado no laborable, en toda la región Pasco, el día 27 de noviembre de cada año, con motivo de celebrarse el aniversario del departamento de Pasco. Encargar a las gerencias regionales y direcciones regionales sectoriales que la participación de todo el personal del sector público es de carácter obligatorio a los eventos cívicos", se lee en el documento oficial.



¿Qué feriados y días no laborables quedan en el 2025?

Tras el cierre de noviembre, el siguiente feriado nacional es el lunes 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Le sigue el martes 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú, además del Día Internacional contra la Corrupción.

Posteriormente, los peruanos podrán disfrutar de los feriados más esperados del año:

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Día no laborable para el sector público. Jueves 1 de enero: Año Nuevo 2026.

Año Nuevo 2026. Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público.

Estas fechas representan las últimas oportunidades del año para disfrutar de descansos oficiales o fines de semana largos, especialmente para los trabajadores estatales que podrán enlazar el 25 y 26 de diciembre con el fin de semana.