Segundo sismo sacude el Perú este lunes 9 de marzo: IGP reporta movimiento telúrico en el sur del país

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú vivió este lunes una jornada marcada por la actividad sísmica. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un segundo sismo en horas de la mañana, lo que generó preocupación en la población y recordó la vulnerabilidad del país frente a estos fenómenos naturales.

El sismo más reciente

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo a las 10:41 a.m. del 9 de marzo de 2026, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 120 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 67 km al sureste de Tacna, en la región Tacna. La intensidad fue calificada como II en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue percibido de manera ligera por algunos habitantes, sin causar daños materiales ni víctimas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0132

Fecha y Hora Local: 09/03/2026 10:41:39

Magnitud: 4.3

Profundidad: 120km

Latitud: -18.49

Longitud: -69.87

Intensidad: II Tacna

Referencia: 67 km al SE de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/VdN07PkaOR — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2026

El Perú se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Por ello, los especialistas recomiendan mantener siempre planes de emergencia y mochilas de primeros auxilios listas, especialmente en regiones como la costa sur, donde los movimientos telúricos son frecuentes.

El primer sismo del día

Más temprano, alrededor de las 6:00 a.m., se registró otro sismo en el país, también reportado por el IGP. Este primer movimiento telúrico tuvo menor magnitud y fue percibido en distintas localidades, marcando el inicio de una jornada con doble actividad sísmica.

De acuerdo al boletín, dicho sismo fue de magnitud 4.3 a 21 kilómetros al sur de Moyobamba, en la región San Martín con una profundidad de 30 kilómetros y nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0131

Fecha y Hora Local: 09/03/2026 06:11:22

Magnitud: 4.3

Profundidad: 30km

Latitud: -6.22

Longitud: -76.98

Intensidad: III Moyobamba

Referencia: 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/27clBInc78 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2026

Recomendaciones de seguridad

El IGP recordó que, aunque estos sismos no generaron daños, es fundamental que la población mantenga medidas de prevención:

Identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo.

Tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín.

Participar en simulacros oficiales para estar preparados ante un eventual sismo de mayor magnitud.

El doble registro sísmico de este lunes evidencia la constante actividad geológica en el Perú. Aunque los movimientos fueron de baja intensidad, sirven como recordatorio de la importancia de la prevención y la preparación ciudadana frente a posibles emergencias mayores.