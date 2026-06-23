Selva peruana registrará descenso de la temperatura durante esta semana, según Senamhi

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura nocturna en nueve regiones de la selva para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones del caso.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del miércoles 24 hasta las 11:59 p. m. del viernes 26 de junio.

Según el Aviso Meteorológico N.º 251 del Senamhi, el descenso de la temperatura de moderada a fuerte intensidad se registrará en las regiones de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.

Este acontecimiento estará acompañado de sensación de frío y ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 50 km/h. Para los días en mención se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 13°C en la selva sur y valores próximos entre los 18°C y 19°C en la selva centro.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 24 al 26 de junio, se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la selva, debido al cuarto friaje del año.



✅Este descenso de temperatura estará acompañado de sensación de frío y ráfagas de viento.



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Cabe señalar que, tanto el descenso de la temperatura como las precipitaciones en la selva peruana se deben al ingreso al territorio nacional del cuarto friaje del año, desde el martes 23 hasta el sábado 27 de junio. De acuerdo con el nuevo pronóstico del Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco) y avanzará hacia la selva central y norte.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.