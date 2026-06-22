Selva peruana sufrirá descenso extremo de las temperaturas por fenómeno climático: Esto se sabe de su duración

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para esta semana en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este acontecimiento climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del cuarto friaje del año, desde el martes 23 hasta el sábado 27 de junio.

De acuerdo con el nuevo pronóstico del Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco) y avanzará hacia la selva central y norte.

En ese sentido, el friaje estará acompañado por intensas lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 55 km/h y abundante cobertura nubosa. Asimismo, se prevé un descenso drástico de las temperaturas tanto en el día como en la noche, principalmente en Madre de Dios y parte de Puno.

De esta manera, para el martes 23 de junio se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 35 mm/día en la selva centro y alrededor de los 50 mm/día en la selva sur. Para el miércoles 24, 50 mm/día en la selva norte y 60 mm/día en la selva centro y selva sur. Además, para el jueves 25, acumulados de lluvia cercanos a los 60 mm/día en la selva norte y selva centro.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 23 al 26 de junio, se registrará el descenso de la temperatura diurna en la selva, debido al cuarto friaje del año.



✅ Este descenso de temperatura estará acompañado lluvias y ráfagas de viento.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.