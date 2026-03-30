Semana Santa 2026: ATU envía al depósito 9 vehículos informales en operativo en la Ramiro Prialé

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 30 de marzo, previo al inicio del feriado largo por Semana Santa, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutó un operativo de fiscalización en la autopista Ramiro Prialé, donde intervino vehículos de transporte público informal.

Inician acciones preventivas previo a Semana Santa 2026

Las acciones fiscalizadoras tuvieron lugar en el distrito de El Agustino, con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Como resultado, las autoridades enviaron al depósito a nueve vehículos que realizaban el servicio de transporte público sin la autorización correspondiente, entre otras irregularidades.

Además, se detectaron ocho unidades que no contaban con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), mientras que otros dos vehículos no tenían regularizado el SOAT.

A ello, se suman cinco conductores que ni siquiera tenían brevete, además de cuatro vehículos que acumulan deudas impagas por infracciones que suman más de S/ 148,000.

🛡️✅ATU desarrolla medidas preventivas contra la informalidad en Semana Santa.



La entidad, en coordinación con la #PNP, el #MinisterioPúblico y #SUTRAN, ejecutó un megaoperativo en la autopista Ramiro Prialé (El Agustino). pic.twitter.com/0ANsfkxCIk — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 30, 2026

Asimismo, la ATU detectó vehículos con placas adulteradas o ilegibles, utilizadas para evadir la fiscalización.

Según el fiscal de prevención del delito, Óscar Díaz, estas acciones no solo constituyen faltas administrativas, sino también delitos como falsificación o adulteración de documentos.

Conoce los horarios especiales para el transporte público el 2 y 3 de abril

A pocos días de celebrarse Semana Santa, la entidad ascrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) reportó que se implementarán horarios especiales en el transporte público como el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas del Metro de Lima.

Esta medida se da ante el incremento de desplazamientos por los feriados de Jueves y Viernes Santo y con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos durante las festividades y actividades religiosas.

Se recomienda a los usuarios a tomar las previsiones del caso y tener en cuenta los siguientes horarios establecidos para esas fechas, según la ATU:

Transporte regular: De 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

De 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Taxis autorizados: Funcionarán las 24 horas del día.

Funcionarán las 24 horas del día. Corredores complementarios: Atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales.

Atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales. Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

Además, se reveló que el servicio 'Lechucero' se mantendrá operativo en su horario habitual de madrugada para quienes requieran movilizarse los días viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4:00 a.m. Ten en cuenta que los días sábado 4 y domingo 5 de abril los servicios de transporte público autorizado operarán con normalidad en sus horarios y rutas habituales.