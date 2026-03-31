Semana Santa 2026: Conoce cuales son las calles de Lima que estarán cerradas del 2 al 5 de abril

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/03/2026
Ante la masiva movilización de fieles y turistas esperada por Semana Santa en el Centro Histórico, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha dispuesto el cierre temporal de diversas calles como parte de su plan de ordenamiento y seguridad para las celebraciones religiosas.
Horario de restricción
Esta medida restrictiva estará vigente desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, en el horario de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., e implicará el cierre de vías en todo el perímetro del denominado Damero de Pizarro, zona que concentra la mayor afluencia de público en estas fechas.
- Del 2 al 5 de abril
- De 7:00 a. m. a 10:00 p. m.
La medida busca facilitar el desplazamiento de peatones, fieles y turistas que participarán en procesiones, visitas a iglesias y otras actividades litúrgicas.
Despliegue de personal
Como parte del operativo por Semana Santa, la comuna limeña ha anunciado el despliegue de personal en puntos estratégicos para brindar orientación a conductores y peatones, con el objetivo de mitigar la congestión vehicular en los días de mayor concurrencia.
Asimismo, se ha exhortado a la ciudadanía a planificar sus salidas con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en campo.
Rutas alternas recomendadas
Ante esta situación, la comuna recomendó a los conductores evitar ingresar al perímetro restringido y utilizar como vías alternas las avenidas Abancay, Emancipación y el jirón Amazonas, rutas que permitirán mantener la circulación en los alrededores del Centro Histórico.
- Av. Abancay
- Av. Emancipación
- Jr. Amazonas
Se espera una masiva afluencia de público en el Centro de Lima durante el feriado largo del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2026, especialmente en el circuito de iglesias y espacios tradicionales.
Cabe recordar que la municipalidad ya había confirmado que 21 templos del Cercado están aptos y listos para recibir a los visitantes en estas fechas religiosas.
Ositrán alerta congestión en carreteras y aeropuertos
Si transitas por alguna de las 16 carreteras concesionadas del país, recuerda que tienes a tu disposición servicios de emergencia gratuitos las 24 horas del día.
Esta asistencia, que incluye auxilio mecánico, grúas y atención de incidentes, puede solicitarse a través de las centrales de emergencia de cada vía o mediante los postes SOS que encontrarás cada 10 kilómetros a lo largo de la ruta.
Ositrán recuerda a todos los usuarios de aeropuertos supervisados su derecho fundamental a recibir información clara y oportuna sobre sus vuelos mediante las pantallas informativas, así como el acceso a mecanismos formales de reclamo ante cualquier eventualidad.