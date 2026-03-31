Semana Santa 2026: Conoce cuales son las calles de Lima que estarán cerradas del 2 al 5 de abril

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la masiva movilización de fieles y turistas esperada por Semana Santa en el Centro Histórico, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha dispuesto el cierre temporal de diversas calles como parte de su plan de ordenamiento y seguridad para las celebraciones religiosas.

Horario de restricción

Esta medida restrictiva estará vigente desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, en el horario de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., e implicará el cierre de vías en todo el perímetro del denominado Damero de Pizarro, zona que concentra la mayor afluencia de público en estas fechas.

Del 2 al 5 de abril

De 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

La medida busca facilitar el desplazamiento de peatones, fieles y turistas que participarán en procesiones, visitas a iglesias y otras actividades litúrgicas.

Despliegue de personal

Como parte del operativo por Semana Santa, la comuna limeña ha anunciado el despliegue de personal en puntos estratégicos para brindar orientación a conductores y peatones, con el objetivo de mitigar la congestión vehicular en los días de mayor concurrencia.

Asimismo, se ha exhortado a la ciudadanía a planificar sus salidas con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en campo.

𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐯𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 ✝️🚧



Del jueves 2 al domingo 5 de abril, de 7 a. m. a 10 p. m., se aplicará el cierre de vías en el perímetro del Damero de Pizarro por las actividades religiosas.



Toma... pic.twitter.com/KxsDCtFX9U — Gerencia de Movilidad Urbana (@GMU_Lima) March 30, 2026

Rutas alternas recomendadas

Ante esta situación, la comuna recomendó a los conductores evitar ingresar al perímetro restringido y utilizar como vías alternas las avenidas Abancay, Emancipación y el jirón Amazonas, rutas que permitirán mantener la circulación en los alrededores del Centro Histórico.

Av. Abancay

Av. Emancipación

Jr. Amazonas

Se espera una masiva afluencia de público en el Centro de Lima durante el feriado largo del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2026, especialmente en el circuito de iglesias y espacios tradicionales.

Cabe recordar que la municipalidad ya había confirmado que 21 templos del Cercado están aptos y listos para recibir a los visitantes en estas fechas religiosas.

Ositrán alerta congestión en carreteras y aeropuertos

Si transitas por alguna de las 16 carreteras concesionadas del país, recuerda que tienes a tu disposición servicios de emergencia gratuitos las 24 horas del día.

Esta asistencia, que incluye auxilio mecánico, grúas y atención de incidentes, puede solicitarse a través de las centrales de emergencia de cada vía o mediante los postes SOS que encontrarás cada 10 kilómetros a lo largo de la ruta.

Ositrán recuerda a todos los usuarios de aeropuertos supervisados su derecho fundamental a recibir información clara y oportuna sobre sus vuelos mediante las pantallas informativas, así como el acceso a mecanismos formales de reclamo ante cualquier eventualidad.