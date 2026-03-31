Semana Santa 2026: Esta es la película más vista y traducida a más de 2200 idiomas

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La vida Pública de Jesús fue estrenada en 1979 por la Warner Brothers como una de las películas más vistas de Semana Santa. El alcance que tuvo globalmente logró diversas versiones que la posicionaron como una de las producciones más vistas de todos los tiempos.

Un proyecto que llegó a todo el mundo

En contraste con otros largometrajes religiosos, esta película fue creada con una intención: transmitir la vida de Jesús en la mayoría de países posibles. Esta película nació de la mente de Bill Bright, fundador de la organización Campus Crusade of Christ.

Para encarnar a Cristo, se casteó a Brian Deacon, un actor británico con trayectoria en Shakespeare. Para interpretar a Jesús tuvo que colocarse una prótesis en la nariz para que luciera menos afilada y darle una apariencia más mediterranea y local.

El británico fue elegido debido a su tono de piel color oliva, usaba peluca y en algunas de sus escenas tuvo que ser reemplazado debido a padeció de neumonía.

La vida pública de Jesús se convirtió en la película con más traducciones de la historia, contando con 2200 idiomas y dialectos. Esta ampliación logró que el mensaje llegase a poblaciones donde el acceso al cine es muy limitado.

Además, el proyecto creció con el tiempo y dio origen a nuevas adaptaciones como "El proyecto Génesis", "Jesús para niños", "Magdalena" y "Jesús a través de los ojos de una mujer". Estas versiones buscan acercar a el contenido a distintos públicos, desde niños a adultos.

Según la web de The Jesus Film Project, este largometraje posee el Record Guiness como la película con más idiomas de todos los tiempos

Presencia constante en Semana Santa

Cada año, durante Semana Santa, esta película vuelve a cobrar relevancia. Aunque títulos como La pasión de Cristo o Los diez mandamientos lideran la televisión, La vida pública de Jesús mantiene una difusión constante en espacios comunitarios y religiosos.

Muchos pueden llegar a considerar esta película como la más vista de todos los tiempos, debido a su distribución gratuita y su presencia en distintos continentes. A diferencia de producciones comerciales, su éxito no se mide en taquilla, sino en alcance.

Otro punto clave es su facilidad de acceso. La película ha sido utilizada en campañas educativas y religiosas, lo que ha ampliado aún más su público a lo largo de los años.

Hoy, más de cuatro décadas después de su estreno, sigue siendo un referente del cine religioso y un contenido recurrente en estas fechas.