Senamhi advierte fuertes vientos en la Sierra Norte desde el 27 de junio: Conoce que lugares serán los afectados

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los cambios climáticos que ocurren en el país, es de vital importancia mantenerse actualizado de los fenómenos que pueden generar cambios en la rutina diaria de la población. Tal es el caso de la Sierra Norte que, desde el 27 de junio comenzará a experimentar un incremento en la velocidad del viento, especialmente en las siguientes zonas del territorio nacional.

Senamhi anuncia fuerte incremento en la velocidad del viento

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico ante el incremento de la velocidad del viento que se registrará en la sierra norte del país desde el sábado 27 hasta el lunes 29 de junio. El fenómeno estará acompañado de ráfagas de viento que podrían generar condiciones adversas en diversas zonas.

Dicho aviso meteorológico establece que se esperan fenómenos considerados peligrosos, al estar catalogados en color naranja, por lo que la población de las zonas involucradas deberá seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 27 al 29 de junio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



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¿Qué lugares del Perú se verán afectados con este incremento en los vientos de la Sierra Norte?

De acuerdo con la información difundida por el Senamhi, el evento meteorológico afectará principalmente a los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Piura , donde se prevé la presencia de vientos de intensidad moderada a fuerte durante el periodo señalado, que consta de 3 días.

El primer día de vigencia del aviso será el sábado 27 de junio, jornada en la que se estima el inicio del incremento de la velocidad del viento desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas. Estas condiciones continuarán durante el domingo 28 y lunes 29 de junio, con presencia de ráfagas que podrían intensificarse en determinados momentos del día.

Senamhi recomienda tomar precauciones frente a este incremento

Las autoridades recomendaron asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar ubicarse cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro durante los momentos de mayor intensidad.

El Senamhi recordó que sus avisos meteorológicos tienen como finalidad alertar oportunamente a la población y a las instituciones para adoptar medidas preventivas frente a eventos relacionados con el clima que puedan afectar la seguridad de las personas que se encuentran en el país.

Finalmente, la entidad instó a la población de Cajamarca, Lambayeque y Piura a revisar permanentemente la información oficial y mantenerse preparada ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo durante los días de vigencia.