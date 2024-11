Sheyla Cóndor: Restos de la joven fueron llevados al cementerio de su natal Tarma

Tras el feminicidio cometido contra Sheyla Cóndor, sus restos mortales fueron llevados a su tierra natal, en Tarma, Junín. Los familiares de la joven víctima, quien perdió la vida en circunstancias aún no definidas, se mostraron desconsolados por despedirla de esta manera, pidiendo a su vez que el caso se esclarezca y puedan obtener justicia.

Durante las últimas horas de este martes 16 de noviembre, la familia Cóndor Torres veló el féretro, al interior de su vivienda ubicada en el caserío de Janco, distrito de Huasahuasi. Además de arreglos florales y otros detalles para honrar su memoria, se hicieron presentes varias pancartas, en donde pidieron apoyo de las autoridades para que Sheyla obtenga paz.

Posteriormente, trasladaron sus restos hacia la iglesia de Huasahuasi, en donde realizaron una misa de cuerpo presente. Al promediar las cuatro de la tarde, llevaron el féretro hacia el cementerio local del sector, en donde un gran número de personas allegadas y los deudos llegaron para despedir a la joven tarmeña.

"Me tocó vivir la desgracia, pero se pudo recuperar el cuerpo de mi hija, empaquetado. Gracias a los que me apoyaron, no la policía, nosotros mismos hemos conseguido (recuperar el cadáver). Debimos luchar todos", mencionó acongojado el padre de Sheyla.