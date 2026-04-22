Renovación Popular exige respeto a acuerdos con EE.UU. por compra de aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El reciente pronunciamiento de la Bancada de Renovación Popular, a través de un enérgico comunicado emitido este 22 de abril de 2026, el grupo parlamentario ha lanzado una advertencia directa sobre las graves consecuencias que enfrentaría el país si se deciden ignorar los compromisos internacionales adquiridos para el fortalecimiento de la defensa nacional.

La controversia gira en torno al presidente Balcázar, quien reiteró que si bien la compra de armamento militar es importante para garantizar la defensa nacional, además, actualmente no lo considera un tema prioritario en comparación a otras necesidades como la salud, la educación y el acceso al agua.

"Hacemos un llamado urgente a todas las bancadas democráticas del Congreso de la República a unirse y velar por la seguridad nacional y territorial del Estado peruano", expresó la bancada en su comunicado.

Riesgos diplomáticos y económicos en juego

Para Renovación Popular, el intento de retroceder en estos acuerdos no solo es una cuestión de logística militar, sino un acto de irresponsabilidad política que compromete la imagen del país.

"Es irresponsable anteponer cálculos políticos a los intereses nacionales, al pretenderse desconocer los acuerdos firmados con los Estados Unidos de América, para la adquisición de aeronaves destinadas al fortalecimiento de la capacidad operativa y de defensa del país", indica el comunicado.

Comunicado Renovación Popular

La bancada sostiene que el incumplimiento de estos tratados tendría un efecto dominó que afectaría diversos sectores, desde el turismo hasta las inversiones. Entre los puntos más críticos, destacan el "riesgo para los migrantes peruanos en el exterior, quienes podrían verse afectados por eventuales tensiones diplomáticas" y la posibilidad de enfrentar "penalidades derivadas del incumplimiento contractual, que podrían generar un perjuicio económico significativo para el país".

Un llamado a la unidad frente a la inestabilidad

El pronunciamiento también hace hincapié en que la credibilidad del Estado peruano está pendiendo de un hilo.

"No cumplir con los compromisos asumidos afecta gravemente la credibilidad del Perú ante la comunidad internacional", se advierte.

Finalmente, el grupo parlamentario instó a los demás actores políticos a dejar de lado las agendas personales en favor del bienestar común.

"No podemos permitir que decisiones trasnochadas que encubran intereses ajenos al bienestar nacional, pongan en riesgo la estabilidad del Estado peruano", sentencia el comunicado en su tramo final.

Al cerrar con la frase "¡La defensa de la patria no se negocia!", la bancada marca una línea, exigiendo que la política exterior y la seguridad territorial se manejen con la firmeza que exigen las alianzas bilaterales, especialmente con socios estratégicos como Estados Unidos.