SIN LUZ el 29 y 30 de marzo en Lima y Callao: Lista de distritos afectados con corte del servicio eléctrico

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y el Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico el domingo 29 y lunes 30 de marzo, según el cronograma oficial de la empresa Pluz Energía Perú. ¡Prepárate!

Motivo del corte de luz en Lima y el Callao

La empresa reveló que el corte de luz el 29 y 30 de marzo en distritos de Lima y el Callao responde a trabajos técnicos en infraestructura de transmisión y sus alimentadores de media tensión con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras en la red.

La restricción del servicio se dará en un determinado horario, por lo que se recomienda a los usuarios a tomar las medidas previsionales. A continuación las zonas que se quedarán sin luz en ambas fechas.

Distritos sin luz el 29 de marzo

En el Callao

Sin luz desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Ex Fundo Oquendo Mz. A, A1, Av. Néstor Gambetta cdra. 53, Gambetta Mz. 58. Calle S/N/ Av. Colectora, Av. Prolongación Centenario.

En Andahuasi

Desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Fundo Santa Isabel, AA.HH. La Merced, La Villa, Fundo San Luis, sector San José, Fundo Chilco, CCPP 9 de Octubre, CCPP San Pedro, sector Luviom sector Las Colinas, Asoc. Vivienda Luis Pardo, CCPP Santa Constanza, CCPP 15 de Enero del sector de Irrigación Santa Rosa del distrito de Sayán. Centro poblado menor de Humaya del distrito de Huaura y localidad de Sayán ubicado en el distrito de Sayán.

Zonas afectadas por corte del servicio el 30 de marzo

En San Miguel

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Los Patriotas cdra. 4, calle Américo Vespucio cdras. 2, 3, Av. De Los Patriotas cdras. 1, 2, 3, 4, calle Hermanos Catarí cdras. 1, 2, calle Manco Cápac Segundo cdras. 3, 6, calle Mario Valdivia cdra. 1, calle José Gabriel Aguilar cdras. 1, 2, Jr. Tambo de Huáscar cdras. 2, 3, calle Mesones Muro cdra. 2, calle El Solitario de Sayán cdra. 1, calle Los Nazcas cdra. 3, calle Julián Apaza cdra. 1, calle Hernando de Magallanes cdra. 3, calle Maranga cdra. 1.

En Lima Cercado

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Urb. Chacra Ríos Norte, Av. Reynaldo Saavedra cdras. 21, 24, calle Alberto Reyes cdra. 17, calle Enrique Guzmán y Barro cdras. 17, 24, 25, calle Teófilo Castillo cdras. 17, 24, Jr. Ríos cdra. 17 Mz. C, pasaje Amauta cdra. 24, Mz. A, pasaje Borja cdra. 1.

Sin luz en San Isidro

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m: Av. Pérez Araníbar cdra. 17, 18, calle 5 cdra. 1, 4, calle Pedro Canga cdra. 1, calle Valle Riestra cdra. 4, 7, 8, 9, calle García Rada cdra. 1, 3, 4, calle Godofredo García cdra. 1, 2, calle Huaura cdra. 1, calle Juan Dellepiani cdra. 5, 6, 7, calle M. Salazar cdra. 1, calle Octavio Espinoza cdra. 2, 3, 4, 5, calle Paul Harris cdra. 5, calle Punta Negra cdra. 1, calle Teniente Paul de Beaudiez cdra. 5, 7, calle Yapeyu cdra. 1, 6.

También habrá corte de luz en distritos de San Juan de Lurigancho, San Antonio de Chaclla, Santa Rosa y el Agustino:

Ante el anuncio de que habrá corte de luz el 29 y 30 de marzo en distritos de Lima y el Callao se recomienda tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de la suspensión del servicio.