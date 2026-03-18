Caen presuntos integrantes de banda 'Los Malditos del Centenario': Se dedicaban al sicariato en el Callao

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a cinco sujetos, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Malditos del Centenario', quienes estarían vinculados a casos de sicariato en el Callao. Uno de los detenidos es un menor de edad, por lo que se realizarán las diligencias de ley correspondientes.

Operativos se realizaron en la madrugada

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), brindó detalles sobre lo que fueron los operativos ejecutados en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y delincuencia.

"Se ha acelerado esta intervención, esta intervención es de carácter objetivo y estos creen que esta zona es de ellos, no, la Policía Nacional presta a servir, en un trabajo silencioso y articulado, muy profesional, en línea operativa (...)", dijo ante la prensa, este miércoles 18 de marzo.

En ese sentido, se conoció que agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Dirincri ejecutaron las intervenciones en horas de la madrugada de este miércoles 18 de marzo, en la avenida Argentina, en el Callao. Tras ello, dieron con la detención de cinco sujetos, entre ellos un menor de edad.

Los detenidos formarían parte de la organización criminal denominada 'Los Malditos del Centenario'. Según la investigación policial, se identificó la estructura y las funciones de cada uno de los presuntos integrantes que, operarían por encargo de alias 'Ñaja', presunto líder de la banda.

¿De quienes se trata?

Por el momento, se ha identificado a Harrinson Javier Castañeda Herrera (23) y Yohader Tiger (20); pero, también hay otros dos sujetos de 25 y 19 años además, del menor de tan solo 17 años.

Es así que, alias 'Harrison', 'Bomba' y 'Yohader', acusados de haber cometido presunto sicariato, habrían intentado huir por la parte posterior de sus viviendas. "Se han lanzado por los techos", precisó. Además, indicó que la Policía Nacional habría incautado fotografías de víctimas, lo que los incriminaría; asimismo, hallaron armas de fuego y demás elementos.

"Se ha intervenido en un trabajo articulado con el Ministerio Público, se está sacando en dos sicarios implicados en eventos criminales ya objetivos. Ante los últimos hechos, es que se ha realizado esta intervención, se ha encontrado armas de fuego, adolescentes (...)", precisó Revoredo.

De esta manera, la Policía Nacional ha informado que continúa realizando operativos para dar con la captura de sujetos que se encuentren implicados en diversos delitos. Por ello, resaltó el trabajo de los efectivos tras esta detención de cinco presuntos sicarios.