SISMO remece Perú HOY: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO movimiento telúrico este miércoles

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Se registró un sismo en el mediodía de este miércoles, 28 de enero que alertó a la ciudadanía. Conoce aquí el epicentro de este último movimiento telúrico y su magnitud, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Temblor hoy, miércoles 28 de enero

Nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió alrededor de las 11:34 a.m. de este miércoles, de acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP.

Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, precisó que este último movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8 y se registró a 32 kilómetros al norte de Satipo, en la región Junín.

También se agregó que este sismo tuvo una profundidad de 14 kilómetros con un nivel de intensidad III en la escala de Mercalli Modificada (sentido levemente por algunas personas en reposo, sin daños estructurales).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0052

Fecha y Hora Local: 28/01/2026 11:34:39

Magnitud: 3.8

Profundidad: 14km

Latitud: -10.98

Longitud: -74.54

Intensidad: III Satipo

Referencia: 32 km al N de Satipo, Satipo - Junín — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 28, 2026

¿Cuál fue el epicentro del último sismo de hoy?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que, en caso de sismo, se mantenga la calma y evite el pánico. Asimismo, es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida, teniendo a la mano la mochila de emergencia. En ese marco, el COEN-INDECI reveló que el epicentro de este último sismo de hoy fue en Río Tambo, Satipo - Junín.

Epicentro del sismo de 3.8 que sacudió Satipo, Junín.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro.

No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Revisar instalaciones eléctricas y de gas para descartar fugas .

. Mantener libre las vías de evacuación.

Seguir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales.

Es así como un nuevo sismo alertó el país. Según el IGP, la última actividad sísmica de este miércoles, 28 de enero, al cierre de esta nota, fue de magnitud 3.8 a 32 kilómetros al norte de Satipo, en la región Junín.