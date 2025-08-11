Sismo de magnitud 4.8 remece Ica: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del temblor sentido HOY

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que sacudió Ica. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, te brindamos más información sobre este movimiento telúrico sentido hoy, lunes 11 de agosto.

Temblor sacude Ica esta mañana

¡Temblor en el sur del país! En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 4.8 ocurrió al promediar las 6:41 a.m. de este lunes. El temblor se registró exactamente a 100 kilómetros al sur de Pisco, en Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0527

Fecha y Hora Local: 11/08/2025 06:41:24

Magnitud: 4.8

Profundidad: 23km

Latitud: -14.56

Longitud: -76.51

Intensidad: III Pisco

Referencia: 100 km al S de Pisco, Pisco - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2025

El reporte del IGP precisa que este movimiento telúrico tuvo una profundidad que alcanzó los 23 kilómetros, y una intensidad nivel III. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar con una latitud de -14.56 y longitud -76.51.

Dicha entidad también señala en su cuenta oficial de X que el sismo de magnitud 4.8 ocurrido a 100 km al S de Pisco, Pisco - Ica, fue percibido leve por la población. Vienen monitoreando las zonas vulnerables de la región.

Cabe destacar que hasta el momento, representantes de Indeci no reportan daños personales ni materiales a consecuencia de este temblor sentido esta mañana.



Sismo de 4.8 en Ica tuvo su epicentro en el mar, según COEN-INDECI.

¿Cómo actuar si se produce un sismo?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú.

Por ello, en caso de un sismo, es importante actuar rápidamente y de manera calmada para protegerte. A continuación, sigue estas recomendaciones:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

Si no puedes llegar de forma rápida a la salida más cercana donde te encuentras, busque un espacio seguro.

No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar, como los siguientes:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

