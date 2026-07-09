Pamela López revela que Cueva no dio dinero para la fiesta de su hija y tampoco asistió, pese a estar invitado

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sigue estando en el ojo de la tormenta. Esta vez, debido a que Pamela López lo acusó de no asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija, pese a tener una invitación, así como también de no colaborar económicamente para la realización del evento, cuando hace unos días se difundió que el futbolista habría puesto una importante cantidad de dinero para celebrar el cumpleaños de su novia Pamela Franco.

Cueva no fue al cumpleaños de su hija

Hace unos días, Pamela López decidió hacerle una pequeña reunión a su hija con motivo de su cumpleaños número 12. La celebración fue algo íntimo junto a sus amigos y familiares, pero el gran ausente fue su padre, quien, según Pamela López, estaba invitado para que pasara tiempo con su pequeña, pero decidió no asistir.

"Aprovecho en contarles que el 6 de julio es el cumpleaños de mi hijita. Hace dos años no le puedo celebrar la fiesta que quisiera, pero este año sí lo voy a hacer. A ver si vamos a medias (en los gastos con Cueva) y te comunicas conmigo para hacer realidad el sueño de tu princesa, que es la princesa más importante que cualquier otra", dijo Pamela López en un evento pasado.

Sin embargo, Christian decidió no asistir a la fiesta de su pequeña hija y, por el contrario, se reunió con ella unos días antes para celebrar su cumpleaños con una torta modesta y cenar juntos. Según López, el futbolista le habría dicho a su hija que tiene problemas económicos y por eso no podía dar dinero para su fiesta de cumpleaños.

"Le dijo con palabras literales que tenía una crisis económica y no tenía dinero. A pesar de ello, fue invitado, pero no asistió", comunicó Pamela.

El saludo de cumple de Cueva

En sus declaraciones, Pamela López también reveló que el futbolista le pidió reunirse con sus hijos unos días antes del cumpleaños de su engreída, pese a que sus hijas no se sienten completamente cómodas por los comportamientos que su padre está teniendo.

Según las historias del futbolista, estuvo con su hija en un restaurante y le dedicó una tierna publicación, deseándole un feliz cumpleaños. "Feliz cumpleaños, mi morochita hermosa. Te amo por sobre todas las cosas. Te amo, que Dios te cuide siempre. Eres uno de mis tesoros más grandes", escribió.

Es así que, el conflicto entre Christian Cueva y Pamela López continúa generando polémica. Mientras ella cuestiona su ausencia y apoyo económico en momentos importantes para sus hijos, el futbolista mostró en redes sociales un momento de cercanía con su hija, evidenciando una nueva controversia familiar que sigue bajo la mirada pública.