Policía de Perú y Ecuador incautan 1.5 toneladas de marihuana durante operativo: Droga estaba escondida en vigas metálicas

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía de Nacional del Perú y de la Policía de Ecuador ejecutaron un operativo binacional en la región Tumbes, con la finalidad de dar un duro golpe contra el tráfico ilícito de drogas. En esta intervención, incautaron 1.5 toneladas de marihuana.

Intervención denominada 'Operación Trilogía'

De acuerdo a información policial, el operativo fue realizado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, y contó con apoyo de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía peruana y ecuatoriana.

En esa línea, se conoció que la intervención fue denominada como 'Operación Trilogía', fue ejecutada a través de las unidades especializadas como la División de Investigaciones Especiales de Piura. Asimismo, participó la Unidad de Investigación de Sustancias Químicas de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) de Ecuador.

Paquetes camuflados en estructuras metálicas

Fue a través de un arduo trabajo de inteligencia que, las autoridades lograron ubicar la cochera 'Zavaleta', la cual funcionaba como centro de acopio de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Según precisaron, dicha banda operaba desde Colombia y hacía envíos de droga hacia tierra peruana usando diversas modalidades.

Cabe mencionar que, durante el operativo, los efectivos detectaron un sofisticado sistema de ocultamiento. Es así que, se visualizaron 32 vigas metálicas, las cuales tenían en el interior la droga camuflada. Al notar ello, procedieron con el desmontaje de las estructuras.

De tal modo, contabilizaron un total de 1957 paquetes de cannabis sativa tipo "creepy", junto a un peso de 1 tonelada con 579 kilogramos. Esto representa un avance en la lucha contra el tráfico de drogas; es así que, la droga se puso a disposición de las instancias correspondientes para su custodia y peritaje.

Droga valorizada en más de 3 millones de dólares

Para las autoridades policiales, al haber incautado dicha cantidad de droga se estarían generando un fuerte impacto económico para la banda criminal, de la cual aún no se sabría el paradero. Este valor se encuentra estimado en 3 millones 198 mil 750 dólares en el mercado ilícito peruano.

Es así como, efectivos de la Dirandro de la PNP ratificaron el compromiso de las autoridades en continuar con el fortalecimiento de trabajos de inteligencia y cooperación internacional para combatir el narcotráfico y desarticular organizaciones criminales que operan en la frontera con distintos países.