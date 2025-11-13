Chincha: Sujeto fue condenado a cadena perpetua por violación sexual contra dos menores de edad

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, logró que se condene a cadena perpetua a un sujeto por violación sexual contra dos menores de edad. La sentencia dictada en primera instancia fue por este delito y otros más relacionados en perjuicio de las adolescentes de 13 y 14 años.

Hecho se remonta al 2024

Según el comunicado de prensa del Ministerio Público, el individuo responde al nombre de Jerry Cisto Fernández Pachas y el fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, logró la condena máxima. El hecho ocurrió el 13 de marzo del 2024, cuando fue detenido en flagrancia junto a las dos jóvenes.

La detención se realizó dentro de una de las habitaciones del hospedaje 'Los Portales', en el distrito Grocio Prado. Las víctimas declararon para las autoridades que el sentenciado les ofreció dinero a cambio de mantener relaciones íntimas. Por tal motivo, se contemplaron otros delitos.

Estos fueron: ofensas al pudor público de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, y el delito contra la dignidad humana - trata de personas - explotación - en la modalidad de cliente del adolescente. Además de la cadena perpetua, deberá pagarle una reparación civil de S/. 15 mil y 20 mil a cada una de las agraviadas.

La ponencia realizada por el fiscal Almeida Donaire, demostró en el juicio oral los medios probatorios para responsabilizar a Fernández Pachas de los crímenes de los que le acusaba. Ellos se se sustentaban con las declaraciones de la víctimas, testigos, informes médicos-legales, entre otros.

Condena por violación sexual

En el Perú, abusar sexualmente de un menor de edad es castigado con cadena perpetua, según lo que manifiesta el Código Penal en su artículo 173°. En tanto, la proposición a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales contemplan plenas de seis a nueve años, de acuerdo al (artículo 183-B) y el de cliente del adolescente, de

quince a veinte años (artículo 129-J).

"La sentencia representa un importante resultado en la lucha contra la violencia sexual y la explotación de menores, reafirmando el compromiso del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Ica en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", cierra el comunicado de prensa.

