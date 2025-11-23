Sismo sacude Lima HOY, 23 de noviembre: ¿Cuál fue el epicentro y la hora?

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo temblor se ha registrado en la capital. Durante la tarde de este domingo 23 de noviembre, un sismo de mediana magnitud remeció el este del departamento de Lima, tomando por sorpresa a muchas personas en este día familiar. Conoce los detalles y previene posibles réplicas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:50 de la tarde y tuvo como epicentro a 13 kilómetros al suroeste de la ciudad de Matucana, en la provincia de Huarochirí, Lima.

De acuerdo al reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento tuvo una magnitud de 4.2 en la escala de Richter, se reportó una magnitud de 3.5, con una profundidad de 107 km.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0772

Fecha y Hora Local: 23/11/2025 12:50:15

Magnitud: 4.2

Profundidad: 107km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.46

Referencia: 13 km al SO de Matucana, Huarochirí - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 23, 2025

Según el ASISMET, el temblor sugiere su origen en la deformación interna en la placa de Nazca, en el proceso de subducción. Ligero en Lima, Callao, Matucana, Huaral, Chilca.

Según usuarios de X residentes de zonas cercanas al epicentro, el movimiento se sintió de moderada intensidad y algunos reportan que se asustaron. Sin embargo, no se han reportado daños generados.

Este sismo se suma a una serie de sismos registrados en Lima durante noviembre, incluyendo uno en La Oroya de magnitud 4.7 y otro en Cañete de 3.5 el día anterior. Este último tuvo una profundidad de 169 km.

Recomendaciones de INDECI

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) también informó, a través del módulo de monitoreo y análisis, que el epicentro del temblor estuvo ubicado en San Andrés de Tupicocha, Huarochirí.

En tanto, INDECI puntualizó que, tras un sismo, es importante mantener la calma, así como también evaluar la situación y colaborara con los demás.

Asimismo, instó a los vecinos de Huarochirí y distritos cercanos que se mantengan alejados de ventanas, repisas u objetos que pueda caer o rodar en la vía de evacuación, así como a tener siempre a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín de primeros auxilios.

