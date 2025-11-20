Ministra Lesly Shica anuncia que gobierno cuenta con plan de prevención ante lluvias y desastres

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, anunció que el gobierno ya cuenta con un plan de prevención ante lluvias y desastres durante un evento con participación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)

Plan de prevención

El anuncio de la ministra se dio durante una ceremonia de reconocimiento por parte de Indeci y la asociación Hombro a Hombro, que reconoce a empresas privadas que colaboran en la Gestión de Riesgo de Desastres.

Durante su intervención, la ministra señaló que el Ejecutivo tendría un plan de prevención ante desastres y que, además, se han identificado las "trabas burocráticas" que no han llegado a recoger las demandas de gran parte de la población más vulnerable.

Con un mes en el cargo, Shica indicó que ya cuentan con "procesos más rápidos que nos permiten llegar de mejor manera en el aspecto preventivo y lo que nos corresponde". Por ello, ratificó que desde su gestión impulsará la cultura de prevención y "reforzar los mecanismos correspondientes".

Durante la ceremonia, se recapituló las asistencias a las emergencias y desastres ocurridas en el país durante el 2024 y 2025, años durante los cuales se da el evento La Niña en el Pacífico central y el Fenómeno El Niño durante el verano.

En ese sentido, se da, desde el 2017, un acto de reconocimiento para destacar la contribución y apoyo de las instituciones que han sido fundamentales en la respuesta ante los riesgos ocurridos.

La actividad se realizó en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) donde recibieron reconocimiento diversas autoridades como el comandante general Oscar Arriola en representación de la Policía Nacional del Perú, el comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Juan Carlos Morales, entre otros representantes.

Trascender lo programas sociales

En otro momento, la ministra Shica indicó que hay un nuevo enfoque en el Midis respecto a los programas sociales en el país. Señaló que el gobierno busca que los más de 10 millones de peruanos que han recibido apoyo bajo esta modalidad trasciendan esta asistencia.

"Buscamos que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de estudiar e integrase al mercado laboral en el sector privado; todo en el marco de la transparencia", indicó.

De esta manera, la postura del ministerio que encabeza buscaría la incorporación de los usuarios de los programas sociales hacia mejores condiciones económicas y sociales.

