SISMO sacude Perú HOY, 24 de marzo: Conoce dónde fue el epicentro, según el IGP

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Mantén la calma! Un nuevo sismo se sintió en Perú en la mañana de este martes 24 de marzo. Conoce cuál fue la magnitud y dónde fue el epicentro del movimiento telúrico, de acuerdo a lo revelado en el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor sacudió La Libertad: ¿Cuál fue la magnitud?

El IGP es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que se encarga del monitoreo, la investigación y la difusión de información científica para la prevención de desastres en el país. En ese marco, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), dio a conocer detalles del último temblor que se registró en territorio nacional al promediar las 6:39 a.m. de este martes.

De acuerdo al boletín informativo, el sismo fue de magnitud 4.7 a 90 kilómetros al oeste de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, en La Libertad a una profundidad de 39 kilómetros. Asimismo, se indicó que el movimiento telúrico tuvo una intensidad nivel III en la escala de Mercalli.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno registrado al norte del país. Se recomienda siempre mantener la calma y ubicar los puntos de evacuación para saber cómo actuar ante un evento similar o de mayor magnitud.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0164

Fecha:24/03/2026 06:39:23

Mag:4.7

Prof:39km

Lat:-7.62

Long:-80.30

Int:II-III San Pedro de Lloc

Ref:90 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertadhttps://t.co/LvNDtvQJ0E — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 24, 2026

Epicentro del sismo sentido hoy

El Perú se encuentra ubicado en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona caracterizada por la alta actividad sísmica a nivel mundial, concentra alrededor del 85 % de eventos. Por lo cual, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brinda un reporte del temblor sentido hoy.

De acuerdo a lo revelado en sus redes sociales, el sismo de magnitud 4,7 en La Libertad tuvo como epicentro el mar. En ese marco, otra entidad que realizó un monitoreo de esa actividad sísmica fue la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, que descartó que el movimiento telúrico genere un tsunami en el litoral peruano.



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