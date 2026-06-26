¡De milagro! Pasajeros de bus sobreviven tras fuerte choque con una van en Amazonas

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diversos pasajeros de un bus interprovincial se salvaron en un accidente tras un violento choque entre la unidad con una camioneta van. El hecho ocurrió esta mañana en la región de Amazonas entre la intersección de una carretera con un tramo al se dirigían este sector de la población.

Accidente fue registrado en carretera de Amazonas

Un nuevo accidente de tránsito ha sido reportado esta mañana de viernes 26 de junio en la carretera Fernando Belaunde Terry, en Amazonas, en el que varios pasajeros estuvieron expuestos y sobrevivieron de milagro en el impacto que se suscitó entre el vehículo con una van en una carretera en la selva del Perú.

Este impacto se dio en la carretera Fernando Belaunde Terry, precisamente en el tramo que une Pedro Ruiz con Pomacochas, una parte de la vía donde ambos vehículos quedaron parcialmente obstaculizados por la calzada. Esto genero que, se suscitará una complicada congestión y la interrupción temporal del tránsito en la zona.

De acuerdo a lo reportado, el hecho ocurrió a la altura del sector Chaquil, en el distrito de Florida, provincia de Bongará, donde ambas unidades transitaban por una curva de la vía en la que se dio el siniestro.

Luego de lo sucedido, varios pasajeros, e incluso el conductor presentó malestares y heridas que, tras ser auxiliados, fueron trasladados y atendidos en el Centro de Salud de Pedro Ruiz Gallo para que reciban los cuidados necesarios según la gravedad de sus contusiones. No obstante, aún no hay un reporte oficial que certifique la cantidad exacta de heridos y sus identificaciones.

Hasta el momento, no se saben las causas exactas que ocasionaron el accidente, ya que se encuentran en materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes, que evacuaron el lugar para determinar los motivos en el que se produjo la colisión y realizar el protocolo para la víctimas que sufrieron el impacto en la carretera.

En ese sentido, las autoridades han exhortado a los conductores a circular con precaución por el sector afectado debido a la presencia de las unidades involucradas y las labores de control de tránsito que se realizarán en el transcurso del día.

Finalmente, la atención oportuna y la aplicación de las medidas de emergencia permitieron que los pasajeros recibieran los cuidados necesarios tras el accidente registrado en Amazonas. Posteriormente, los heridos fueron atendidos por el personal correspondiente y trasladados a un centro de salud, de ser necesario.