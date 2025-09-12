SMP: Dueño de botica termina herido luego de enfrentarse a ladrones armados con una escoba

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La delincuencia sigue infringiendo miedo en gran parte de la población. Una muestra de ello ocurrió en San Martín de Porres, en plena vía auxiliar de la Panamericana Norte, donde dos ladrones robaron una botica luego de reducir al dueño de la misma.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento donde también se observó como la persona que atendía este local intentó enfrentarse a los hampones con una escoba con la que realizaba labores de limpieza. Sin embargo, debido a un golpe con la cacha de un arma el hombre quedó herido de consideración en la cabeza.

Dueño de botica se enfrenta a ladrones armados con una escoba

Eran las 8:30 de la mañana del miércoles 10 de septiembre cuando el dueño de una farmacia ubicada en plena avenida Zarumilla abrió su local para iniciar con su jornada diaria. Primero, el emprendedor tomó una escoba con la que pretendía dejar de la mejor manera del establecimiento antes de comenzar a recibir a los cliente.

Sin embargo, un primer sujeto aparece en escena y de inmediato intenta reducir al hombre quien mostró resistencia amparándose en este artículo de limpieza. Fueron varios segundos donde retuvo al atacante hasta que un segundo hampón hizo su aparición y de inmediato le propinó un golpe en la cabeza con la cacha del arma que portaba.

Lamentablemente, el dueño de esta botica no pudo más con ambos ladrones y fue ingresado a la fuerza hasta la caja registradora. Ahí, los facinerosos pudieron llevarse todo el dinero de las ventas del día anterior que aún no habían sido trasladados a una institución bancaria.

Habría sido por soplo

Luego del lamentable hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para atender la emergencia a iniciar con las diligencias de rigor. Panamericana TV pudo conversar con algunos vecinos quienes aseguraron que este era un negocio familiar y que el dato de que la plata aún se encontraba en el establecimiento habría salido desde el propio entorno del afectado.

Además, exigieron que los efectivos de la PNP realicen labores de patrullaje con mayor frecuencia ya que esta no es la primera vez que ocurre un hecho delictivo en esta céntrica zona de la zona norte de Lima.

Para concluir, el dueño de una botica en San Martín de Porres terminó herido luego de enfrentarse a dos ladrones armados portando solo una escoba con la que hacía sus labores de limpieza.