PJ confirma 10 años de prisión contra dos policías por delitos de corrupción

04/11/2025

El Ministerio Público informó la confirmación pedida en contra de dos efectivos policiales que en una primera instancia ya habían recibido la condena por 10 años de prisión efectiva de su libertad.

Condenan a dos policías por corrupción

Los policías identificados como Giannfranco Gastulo (38) y Carlos Segura (30), dos exsuboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron condenados a 10 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo propio y falsedad ideológica.

Ello, luego de que las investigaciones en su contra ratifiquen que, en calidad de policías, pidieron el cobro de S/ 8000 a dos personas a las que habían detenido en el distrito de Túcume en la provincia de Lambayeque.

El acto ilícito ocurrió durante una intervención policial donde los imputados solicitaron tal suma de dinero a cambio de dejar en libertad a los dos detenidos. Sin embargo, esta no fue el único delito cometido por los agentes. Para completar el pago, los expolicías trasladaron a los denunciantes hacia su inmueble en el distrito de José Leonardo Ortiz para que completen la suma de dinero.

Para no lograr ser identificados, Gastulo y Segura falsificaron documentos para encubrir el cobro de coimas. Además, les robaron dinero en efectivo y objetos personales de las dos personas intervenidas que, posteriormente, se convirtieron en sus denunciantes.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lambayeque logró que se confirme, en segunda instancia, la condena de 10 años de prisión efectiva para dos policías que pidieron una coima a cambio de liberar a dos detenidos, falsificando documentos para justificar su accionar ilícito.... pic.twitter.com/VkXuXtoj1J — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 4, 2025

La Fiscalía Superior Penal con Competencia en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque estuvo en representación del fiscal adjunto superior Julio César Taboada Ramón que, bajo las pruebas recogidas, se demostró la culpabilidad de los exagentes policiales.

Sentencia condenatoria y reparación civil

La condena por 10 años de privación de la libertad en contra de los dos imputados se logro en una segunda instancia. En primera instancia fue llevada por el fiscal Daniel Gerardo Flores Aguinaga, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Además, de la sentencia condenatoria, Giannfranco Gastulo y Carlos Segura deberán pagar una reparación civil de S/ 40 000 por el delito de cohecho pasivo propio, y otra de S/ 5000 por el delito de falsedad ideológica. Ambas de forma solidaria.

Con la confirmación de la condena, se ha dispuesto la ubicación y captura de los dos policías para que sean trasladados a un establecimiento penitenciario.

