Rosángela Espinoza FASCINADA tras tener encuentro INESPERADO con José Jerí: "Las coincidencias"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Para nadie es un secreto que al actual presidente de la República lo han relacionado en reiteradas ocasiones con la chica reality Rosangela Espinoza. Todo a raíz de una fotografía que se hizo viral en redes sociales donde el mandatario aparece junto a la modelo y expresa la emoción por estar al lado de ella.

Cuando asumió la Presidencia del Perú, el nombre de la popular 'chica selfie' volvió a rondar nuevamente cuando en una entrevista con la periodista Milagros Leiva esta le consultó sobre la integrante de 'Esto es guerra' y sostuvo le parece una mujer "muy atractiva".

Fascinada con el presidente José Jerí

El último viernes 23 de enero, la también influencer acudió al Club Unión para poder realizar algunas fotografías profesionales, en pleno corazón del Centro Histórico de Lima y con una vista privilegiada hacia Palacio de Gobierno.

Todo ello quedó registrado en sus historias de Instagram. Allí se le observa a la también conocida como 'Rouss', con un vestido blanco y con ruleros en el cabello, señala hacia la Casa de Pizarro y expresa emocionada: "Mi casa. ¿Dónde vive el presidente? ¿Allá? Ahí voy".

"Las coincidencias"

En otra de sus historias también se escucha que unas mujeres que la acompañaban le avisan que el mandatario se encontraba justamente en la puerta de Palacio de Gobierno, de manera inmediata Rosángela se mostró sorprendida y su curiosidad la llevó a acercarse más para ver si era cierto lo que decían.

Efectivamemte, era el jefe de Estado quien se encontraba allí con camisa blanca y jean. Al verlo se sorprendió y atinó a solo decir: "Las coincidencias". Por si fuera poco junto al audiovisual escribió lo siguiente: "Vimos al presi" junto a un emoji de la bandera del Perú y por si fuera poco etiquetó al presidente de transición.

Este encuentro, con lejanía, se enmarca en un contexto en el que Jerí Oré es cuestionado por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos en el denominado caso 'Chifagate' y a su vez el Congreso alcanzó las firmas suficientes para presentar moción de vacancia en su contra.

Quién iba a pensar que Rosángela Espinoza acudió al Club Unión para realizar unas fotografías profesionales y se encontraría a lo lejos con nada más y nada menos que el mismo presidente de la República José Jerí. Si bien lo vio a lejos eso no ocultó que la chica reality se muestre fascinada y alegre al encontrarlo a tal punto de afirmar "las coincidencias".