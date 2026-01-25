Pacasmayo: Demuelen camal que contaminó la playa por 80 años, tras denuncia de Exitosa

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la denuncia a Exitosa de un vecino del balneario de Pacasmayo, que alertó la existencia de un camal abandonado a pocos pasos de una playa turística en la región La Libertad, se logró la demolición de este tras 80 años de contaminación.

Este camal constituía una fuente de suciedad en toda esa zona, y esto discurría al mar. Gracias a la intervención de Exitosa, la Municipalidad de Pacasmayo dispuso la demolición de esa infraestructura, al considerar que su permanencia ya no tenía sustento.

Como ha sido la voluntad de los vecinos, esto permite dar paso a una nueva etapa en esta zona, dando pie a la construcción de un malecón en beneficio del turismo en Pacasmayo, especialmente durante el verano.

En diálogo con Exitosa, el dirigente vecinal del malecón norte, Jorge Llerena, agradeció a nuestro medio por difundir su denuncia pública. Dicha infraestructura fue finalmente demolida, por lo que se espera la recuperación de la zona para la inversión turística.

"Estamos muy agradecidos por ayudarnos para que este camal y los deshechos que se emitían en las playas del Malecón Norte pudieran cesar y dar un nuevo comienzo a estas playas tan hermosas. Esto apertura que atraigan cientos y miles de turistas, superan a las playas de Trujillo", expresó.

Llerena también se refirió al alcalde de Pacasmayo, Ricardo Guanilo, de quien destacó su intención de ampliar el malecón norte, con el fin de potenciar la atracción turística de la zona.

