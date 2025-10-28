Cusco: Miembros de una familia y sus mascotas fueron rescatados tras fuerte incendio

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un fuerte incendio ocurrido en la urbanización Santa Úrsula, en el distrito de Wanchaq, en Cusco, afectó una vivienda y a sus habitantes. Personal del serenazgo y los bomberos llegaron hasta la casa para repeler el fuego y rescatar a los miembros de una familia y a sus mascotas que se encontraban atrapadas.

10 bomberos para combatir las llamas

El siniestro registrado en horas de la mañana del martes 28 de octubre, demandó la presencia de las compañías N.º 39 y 116 del Cuerpo General de Bomberos del Cusco y del serenazgo del distrito. Al menos 10 bomberos llegaron para apagar las llamas y asistir a las personas y animales que se encontraban en el interior del inmueble.

Debido a la rápida expansión del fuego, por los materiales inflamables que se encontraron, como plásticos y mobiliario doméstico. Esto terminó afectando con más notoriedad el segundo nivel, donde se presume que comenzó el incendio por un corto circuito. La falta de agua afectó la rápida ejecución de las labores.

La oportuna acción de los rescatistas permitió que las tres personas que se encontraban adentro sean puestas a buen recaudo. Todos los afectados presentaron síntomas de asfixia y fueron atendidos por el personal médico hasta confirmar que estuvieran fuera de peligro.

Uno de los canes afectados siendo atendido por personal del serenazgo.

Cuatro perros lograron ser rescatados por los equipos de auxilio, aunque el jefe de la Compañía N.º 39, teniente brigadier CBP Miguel Tinajeros, cree que algunos no pudieron ser salvados.

"En labor coordinada con Serenazgo de Wanchaq se rescataron cuatro canes, sin embargo creemos que hay otros que no lograron salir del incendio debido a que estaban en el segundo nivel. Las investigaciones del caso ya se están llevando a cabo", indicó el teniente brigadier Tinajeros.

Se debe mejorar el equipamiento de los bomberos

Debido a los problemas que tuvieron para encontrar puntos de agua, el jefe de la Compañía N.º 39 instó a mejorar y fortalecer el equipamiento con el que cuentan sus agentes. "Contamos con autobombas y equipos, pero siempre es necesario el apoyo de las autoridades para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios urbanos".

