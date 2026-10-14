Mónica Sánchez termina con graves lesiones tras sufrir fuerte accidente: "Requerirá de una recuperación"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Sánchez atraviesa un momento complicado luego de sufrir un accidente mientras se preparaba para regresar a las tablas. La noticia fue confirmada por DEA Teatro, a solo dos días del estreno de 'Las irresponsables', obra del dramaturgo Javier Daulte.

Mónica Sánchez sufre accidente

De acuerdo con el comunicado oficial de DEA Teatro, el incidente ocurrió durante un ensayo técnico en el Teatro NOS de la PUCP, donde la obra tenía previsto debutar este viernes 16 de octubre.

La producción comunicó que Mónica Sánchez sufrió una caída desde el escenario y terminó con "fuertes lesiones", por lo que requerirá un tiempo de reposo. Sin embargo, no compartieron mayores alcances sobre las circunstancias del accidente.

La situación obligó a cambiar los planes previstos para la presentación del espectáculo. A raíz de este problema, la producción optó por cancelar la conferencia de prensa fijada para este miércoles, reunión en la cual los actores y creadores iban a hablar del proyecto.

Por medio de su comunicado oficial, DEA Teatro le mandó las mejores vibras a la actriz. "Agradecemos la comprensión del público y expresamos nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de Mónica", apuntó la producción.

'Las irresponsables' posterga estreno

El accidente de Mónica Sánchez obligó a modificar los planes de 'Las irresponsables', obra del dramaturgo argentino Javier Daulte que iba a llegar al Teatro NOS este viernes 16 de octubre, bajo la dirección de Norma Martínez.

La puesta en escena marca la primera vez que Sánchez comparte un mismo proyecto teatral con Norma Martínez y Johanna San Miguel, una combinación que despertaba interés entre los seguidores de las tres artistas.

La temporada estaba programada inicialmente hasta el 6 de diciembre. No obstante, la producción todavía no ha confirmado si se mantendrá ese calendario o si habrá modificaciones adicionales en las funciones previstas.

Por ahora, DEA Teatro indicó que la nueva fecha de estreno será comunicada "oportunamente". Además, precisó que las entradas adquiridas conservarán su validez para la función reprogramada, una información importante para quienes ya tenían sus boletos.

¿De qué trata la obra teatral?

'Las irresponsables' presenta la historia de una mujer que atraviesa una ruptura amorosa y recibe la compañía de dos amigas, quienes deciden pasar un fin de semana con ella para brindarle apoyo.

Lo que inicialmente parece un encuentro para superar un momento difícil termina convirtiéndose en una serie de decisiones que altera los planes de las protagonistas. La trama explora la amistad, los deseos y las frustraciones, con situaciones que mezclan humor y desborde.

Por el momento, el estreno de 'Las irresponsables' queda en pausa luego del fuerte accidente que dejó a Mónica Sánchez con graves lesiones.