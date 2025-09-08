San Martín de Porres: Extranjero de 20 años es asesinado a balazos en el Parque Dalias

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ciudadano extranjero de 20 años fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes 8 de septiembre en el Parque Dalias, en el distrito de San Martín de Porres.

El ataque se produjo cuando dos sujetos en una moto lineal interceptaron a la víctima; uno de ellos descendió y disparó a quemarropa.

De acuerdo con testigos presenciales, recogidos por Exitosa, la balacera fue desproporcionada: se habrían registrado más de 37 disparos. La víctima, de nacionalidad venezolana, no era reconocida como vecino de la zona, lo que generó sorpresa y temor entre los habitantes.

Tras consumar el ataque, los sicarios huyeron hacia la avenida Canta Callao, dejando a la víctima tendida en el suelo. Representantes del Ministerio Público y peritos de criminalística acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central de Lima.

Testigos relatan la brutalidad del crimen

Vecinos que presenciaron el hecho describieron la extrema violencia con la que actuaron los atacantes. Uno de ellos detalló que el sicario primero disparó por la espalda y luego, cuando la víctima ya estaba en el suelo, recibió más impactos de frente en el pecho.

"Fueron demasiados disparos hacia la persona", relató un vecino a Exitosa, subrayando que la saña de los atacantes evidenciaría un ajuste de cuentas.

La ejecución a sangre fría dejó consternada a la comunidad, que expresó temor por la creciente violencia en el distrito.

La Policía Nacional inició las primeras indagaciones en la zona y recogió testimonios de los presentes. La principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque y la cantidad de disparos realizados.

Violencia en aumento en San Martín de Porres

Este hecho se suma a la ola de violencia que viene afectando a San Martín de Porres y otros distritos de Lima Norte, donde los crímenes por encargo y los ajustes de cuentas entre bandas extranjeras son cada vez más frecuentes.

La ejecución en el Parque Dalias refleja la vulnerabilidad de los espacios públicos, donde la ciudadanía se ve expuesta a este tipo de hechos delictivos.

Los pobladores exigieron mayor presencia policial y patrullaje constante, ante el temor de que nuevos actos de violencia ocurran en zonas residenciales y parques del distrito.

El Ministerio Público y la División de Homicidios de la Policía Nacional continuarán con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el trasfondo de este asesinato.

La víctima, de apenas 20 años, en una balacera en SMP, se convierte en una nueva cifra de la inseguridad ciudadana que azota Lima Metropolitana y que evidencia la urgencia de reforzar las estrategias de prevención y seguridad en barrios donde la delincuencia ha ganado terreno.