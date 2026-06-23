VMT: Choque entre automóvil y tráiler deja un muerto y tres heridos en la Av. Pachacútec

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente de tránsito en el distrito de Villa María del Triunfo dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos, entre ellos una menor de edad. El choque entre un automóvil y un tráiler ocurrió en plena avenida Pachacútec y generó gran congestión y alarma entre vecinos de la zona.

El hecho se registró en la cuadra 33 de la avenida Pachacútec, en sentido hacia Lima, cuando un automóvil terminó incrustado en la parte posterior de un tráiler. El vehículo liviano circulaba a gran velocidad por la vía, según las primeras diligencias, antes de perder el control y provocar el impacto, dejando graves daños materiales en ambos vehículos involucrados.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del accidente, mostrando cómo el vehículo negro circulaba a alta velocidad por la avenida. Segundos después, el conductor perdió el control y se estrelló violentamente contra la carreta del tráiler, quedando atrapado debajo de la unidad de carga, generando preocupación entre los vecinos del sector afectado del accidente.

Causa del accidente bajo investigación

Tras el impacto, personal de Serenazgo y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a la emergencia para rescatar a los ocupantes del automóvil. Los tres sobrevivientes fueron trasladados de inmediato a la clínica Santa Marta para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

La víctima mortal fue identificada como Gian Alameda Herrera. Su cuerpo permaneció en la escena hasta la llegada de representantes del Ministerio Público y peritos de criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. El conductor del tráiler fue llevado a la comisaría de Villa María del Triunfo.

"Es descuido de los chóferes por la velocidad, porque hay semáforos, pero lo qué pasa es que ellos corren y corren y ocasionan accidentes (...) el choque ha sido fuerte, porque ha roto todo el auto", indicó.

🔴🔵 VMT: Choque entre auto y tráiler dejó un fallecido y tres heridos.



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Debido a la magnitud del accidente, la avenida Pachacútec permaneció parcialmente cerrada a la altura de la cuadra 33, mientras el tránsito fue desviado por vías auxiliares. Las diligencias concluyeron y el vehículo fue trasladado para continuar con las investigaciones correspondientes del caso.

Es así que, el accidente evidencia nuevamente los riesgos del exceso de velocidad en vías urbanas de alto tránsito. Pese a la presencia de semáforos, la imprudencia sigue generando tragedias. Las autoridades deben reforzar la fiscalización y la educación vial para evitar que hechos similares continúen cobrando vidas y dejando familias afectadas.