San Martín: Alcalde de Juan Guerra, José Lazo, es denunciado por agresión física en contra de su pareja

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El alcalde del distrito de Juan Guerra en la provincia de San Martín, José Lazo Arce (45) ha sido denunciado por violencia física y psicológica en contra de su pareja Christina Valeria Quique Guerrero (22)quien cuenta con 5 semanas de embarazo. El hecho quedó registrado en un video que sirve de prueba en contra del burgomaestre.

Alcalde José Lazo es denunciado

El contenido del video muestra al alcalde José Lazo manteniendo una discusión junto a su pareja. Ambos se encontraban en el domicilio de la mujer cuando el altercado se convirtió en un hecho violento.

En entrevista con Exitosa, Quique Guerrero comentó que ya ha sentado una denuncia policial en la comisaría policial Banda de Shilcayo y narró su versión de los hechos los cuales se encuentran respaldados por el video registrado.

Acta de denuncia verbal

Durante la entrevista mencionó que el alcalde Lazo sabía que se encontraba gestando cuando ejerció violencia en su contra. Además, menciona que este tipo de agresiones han sido reiterativas y por un largo periodo de tiempo.

El vídeo que incriminaría con graves penas al alcalde ocurrió el pasado 28 de setiembre, sin embargo, este no fue el último ataque perpetuado por Lazo Arce

Comunicado de regidores del distrito de Juan Guerra

Los regidores de la Municipalidad Distrital de Juan Guerra emitieron un comunicado en conjunto para rechazar el acto de agresión, además solicitaron que se realice una investigación objetiva sin ningún tipo de influencia política o institucional. "La ley debe aplicarse por igual para todos, incluyendo a quienes ejercen cargos públicos", indicaron.

El documento fue firmado por cinco regidores entre los que se encuentran Rosa Patricia Torres, Elena del Aguila Paredes, Cober Paredes Trigozo, Gutimber García Torres y Eloy Lozano Lozano.

Justamente sobre Eloy Lozano es que la denunciante mostró su indignación al firmar tal documento.

"El señor Lazo me comunica a mí que el señor Eloy tiene una persona que dice que ha grabado lo que ha pasado el 28 de setiembre, dice que va a ir a verlo y José quería comunicarse con ese vecino para que le pague para que borre todos los videos", denunció públicamente Quique Guerrero.

Por lo pronto, el paradero del denunciado alcalde Lazo Arce es desconocido. Su pareja Christina Quique ha denunciado el caso ante la comisaría y espera que se sancione penalmente al agresor.