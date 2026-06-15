FIFA da marcha atrás a una de sus medidas más polémicas: Permitirá el español en ruedas de prensa

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 nos sigue regalando grandes encuentros y distintas situaciones que han dado que hablar. Y es que a la par de lo que viene sucediendo dentro de la cancha, esta Copa del Mundo se ha caracterizado por una serie de críticas respecto a su organización y lo que esta ha dejado hasta el momento.

Una de las polémicas que más llamó la atención y que quedó evidenciada en los últimos días, es la llamativa prohibición al español en las conferencias de prensa. Jugadores como Vinicius Junior, Hakimi o Frankie de Jong, fueron impedidos por los emisarios de FIFA de poder contestar o recibir preguntas en este idioma.

FIFA levanta prohibición contra el español en el Mundial 2026

Lo llamativo de dicha restricción es que uno de los organizadores del Mundial, México, tiene esta lengua como su idioma oficial. A eso se le suma que más de una decena de selecciones participantes en esta edición se comunica en este dialecto generando sorpresa y rechazo en distintas partes del planeta.

El principal argumento de FIFA era que la norma indicaba que las preguntas hechas por periodistas deberían darse en inglés o en el idioma de las selecciones que disputaban el encuentro. Además de ello, se frenó los intentos de consultas y respuestas en dicha lengua ante la falta de traducción oficial por parte del ente rector.

A Vinícius Júnior tampoco le dejaron contestar en español.



Es ridículo y un desprecio a un idioma prácticamente universal. https://t.co/z7G2fM8VJy pic.twitter.com/CAK1IX3Tfi — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 14, 2026

Por suerte, la entidad presidida por Gianni Infantino parecer haber recogido estos cuestionamientos y en las últimas horas se conoció que la prohibición contra el español ha quedado de lado y que podrá ser utilizado en las futuras conferencias realizadas en México, Estados Unidos y Canadá.

Ello luego que el castellano aparezca como una de las opciones de traducción habilitadas para los cronistas habilitados por FIFA. Con ello, la polémica queda zanjada por lo que ahora futbolistas, entrenadores y hombres de prensa podrán utilizar esta lengua sin ningún tipo de restricción.

Las polémicas del Mundial 2026

Dentro de los puntos negativos de esta Copa del Mundo se encuentran las excesivas medidas de seguridad tomadas, especialmente en Estados Unidos, contra las selecciones participantes. A eso se le suma el rechazo de ingreso al país del arbitro somalí Omar Artan a pesar de tener toda la documentación en regla.

En resumen, FIFA deja atrás la prohibición contra el idioma español en el Mundial 2026 por lo que ahora estará permitido preguntar y responder en esta lengua hasta el final del torneo.