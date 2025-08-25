Temblor en Lima: Movimiento telúrico de 3.6 grados se registró esta noche de lunes 25 de agosto

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la noche del lunes 25 de agosto un nuevo sismo remeció parte de la capital y parte del sur del departamento de Lima. Conoce los detalles de este sismo registrado.

Nuevo sismo remece Chilca

Él último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un nuevo sismo en la provincia de Cañete en el distrito de Chilca a la altura del kilometro 9 del sur del país.

La magnitud del sismo alcanzó los 3.6 grados en la escala de Richter. Su profundidad alcanzado registro los 46 km, mientras que la intensidad fue considerada en nivel III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0563

Fecha y Hora Local: 25/08/2025 21:28:35

Magnitud: 3.6

Profundidad: 46km

Latitud: -12.57

Longitud: -76.69

Intensidad: III Chilca

Referencia: 9 km al SE de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2025

¿Cómo actuar ante un sismo?

Cabe indicar que nuestro país se encuentra situado en el denominado "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", razón por la cual es recurrente que se registren sismos debido a que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia: ¿Qué debe incluir?

Ante un eventual movimiento telúrico, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia abastecida con implementos que necesiten los miembros de una vivienda. Al respecto, a continuación te sugerimos algunos insumos que deberías incluir en ella.

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas. Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

De esta manera, un nuevo sismo de magnitud 3.6 se registró en nuestro país la noche de este sábado 23 de agosto. el movimiento telúrico tuvo lugar en al sur este de Chilca, en la región Lima. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para salvaguardar su seguridad y la de sus familiares.

La noche del lunes 25 de agosto el CSN registró un nuevo sismo en la provincia de Cañete con una intensidad Nivel III con una magnitud de 3.6 grados