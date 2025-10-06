Paro de transportistas: ATU advierte de bloqueos en diferentes puntos clave de la capital

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao ha brindado un primer balance de la situación a raíz del paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre en solidaridad al asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa.

Se reportan bloqueos en vías

El vocero de la ATU, Erick Reyes, informó que la afluencia del público a disminuido, actualmente se encuentra al 90%, debido a que instituciones han decidido optar por clases remotas o teletrabajo. Respecto a los reportes de violencia o bloqueos de vías, se confirmaron algunas incidencias.

"Vemos en en distintos puntos de la capital, se comienzan a ver algunos hechos de violencia, pero fundamentalmente, también se están viendo caravanas de buses que van circulando hacia el Centro de Lima, de alguna forma bloqueando la vía", detalló.

Las zonas donde se han reportado algunos bloqueos son en la zona norte de la capital y la zona periférica, al primera en referencia a Carabayllo y la última en Huaycán y San Juan de Lurigancho. Detalló que, se han visto más de 20 buses de transporte público circulando, formando una caravana.

Asimismo, aseguraron que vienen monitoreando la situación del paro de forma constante, este trabajo se viene realizando en coordinación de la Policía Nacional del Perú junto a los gobiernos locales. Respecto a las incidencias deberán ser reportadas a la PNP.

"En este momento hemos registrado un descenso en la oferta de buses, las empresas cada ves se están plegando más a la propuesta, vemos que ya están circulando caravanas de buses en dirección al Centro de Lima", indicó.

Garantizan servicios

Reyes aseguró que, tanto el Metropolitano como las Líneas del Metro de Lima, están operando al 100% de su capacidad, indicó que es previsible que la demanda aumente a falta de buses por ello, la PNP ha dispuesto 27 buses para atender la falta de servicios de transporte público.

"La ATU está poniendo en operación, el máximo de la capacidad de los equipos concesionados, coordinando con las diferentes entidades del Estado para poder conseguir más buses", indicó el vocero de la ATU.

Es por el paro convocado para este lunes 6 de octubre que la ATU ha reportado algunos bloqueos en vías importantes de la capital, los que también han afectado el recorrido del Metropolitano.