Keiko Fujimori sobre Domingo Pérez tras anunciar que asumirá defensa legal de Pedro Castillo: "Tiene un sesgo político"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, compartió su opinión sobre el exfiscal José Domingo Pérez, luego de que este anunció que se convertirá en la nueva defensa legal del expresidente Pedro Castillo.

Keiko Fujimori opinó sobre Domingo Pérez y su nueva faceta

Ayer, lunes 6 de abril, mediante un video grabado en exteriores del penal Barbadillo, José Domingo Pérez anunció que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. Tras ello, la candidata presidencial, Keiko Fujimori, tuvo una opinión contundente sobre la nueva faceta del exfuncionario del Ministerio Público.

"Los tiempos de Dios son perfectos. Lo que se está demostrando es lo que yo ya había señalado desde hace muchos años. Él no era un fiscal, era una persona que tiene un sesgo político y hoy se ha demostrado su verdadero color político", señaló en un inicio.

En tal sentido, lamentó que el exfiscal "utilizó los presupuestos del Estado para perseguir al enemigo político". Al respecto, sostuvo que ello es algo que se tiene que "rechazar".

"No solamente contra nosotros, sino también contra el expresidente Alan García y Lucho Castañeda (exalcalde de Lima), pero bueno él hoy se pinta de cuerpo entero", añadió Fujimori Higuchi.

#CuentasClaras La candidata Keiko Fujimori se pronunció sobre el anuncio de José Domingo Pérez, quien asumió la defensa de Pedro Castillo: "Él no era un fiscal, es una persona que tiene un sesgo político y, hoy, se demostró su color político" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/9LX6xx2t0p — Canal N (@canalN_) April 7, 2026

Domingo Pérez asume defensa legal de Pedro Castillo

Tras anunciar que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, el exfiscal José Domingo Pérez sostuvo un diálogo en exclusiva con Exitosa en el que afirmó que su patrocinado "viene a ser un político y secuestrado de la justicia".

En tal sentido, explicó que ha sido el mismo Castillo Terrones, quien le ha solicitado que con dichos términos se dirija a la opinión pública. Al respecto, sostuvo que esta situación "no es ajena a diversos pronunciamientos de juristas internacionales" los cuales también comparte.

"Pedro Castillo, en esta causa que estoy defendiendo, no está siendo procesado por delito de corrupción. Es una causa que habrá que determinar si es que hay los elementos necesarios para que se pueda imponer o ratificar esa condena contra el expresidente Castillo", añadió.

Además, descartó que el pasado 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo haya violado el orden constitucional cuando declaró la disolución temporal del Congreso. "El orden constitucional no se revertió y no se afectó", subrayó.

Es así que, luego de que el exfiscal José Domingo Pérez anunciara que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori opinó que el exfuncionario del Ministerio Público "tiene un sesgo político".