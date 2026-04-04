Integrantes de la banda de rock AC/DC IMPACTARON al ser captados en aeropuerto de Pisco

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los fanáticos del rock quedaron impactados con la difusión de videos e imágenes donde se observa a los integrantes de la icónica banda AC/DC en territorio peruano. El hecho llamó mucha la atención y generó expectativas en las redes sociales por una posible visita a nuestro país.

Integrantes de AC/DC son captados en territorio peruano

El último viernes 3 de abril, los integrantes de la emblemática banda australiana de rock ACD/DC sorprendieron al aterrizar en el aeropuerto de Pisco, en la región Ica. Así lo evidenciaron videos y fotografías de ellos en las redes sociales.

Su arribo a la ciudad sureña ocasionó que se especulara sobre una posible visita de ellos a algún atractivo turístico como las Líneas de Nazca o inclusive un viaje hacia Machu Picchu, en Cusco. Esto debido a que los artistas oceánicos culminaron sus exitosos conciertos brindados en la capital de Argentina, Buenos Aires, el pasado 31 de marzo.

No obstante, según información obtenida por el medio peruano Rockon Radio se logró a conocer que el plan de vuelo de la agrupación, que guarda relación con su itinerario, revela que su escala en Perú se debe únicamente para que el avión que los trasladaba recargue combustible.

Y es que, luego de su brutal gira sudamericana deleitando en su último tramo a sus miles de fanáticos argentinos con clásicos como "Thunderstruck", "Back in black", "Highway to Hell", "T.N.T", "Hells Bells", entre otros. Ahora, el líder Angus Young y compañía se dirigen a México, donde llevarán todo su poderío hard rock a sus shows programados demostrando su vigencia pese a tener décadas sobre el escenario.

Si bien es cierto, su paso por nuestro país fue breve, su solo presencia generó que sus seguidores nacionales retumben las redes sociales aguardando esperanzas de que en algún momento puedan presentarse ante el público peruano que los espera desde hace bastante tiempo debido a que nunca se han presentado ante ellos, pero quién sabe si en algún momento se animan a brindar esa experiencia.

AC/DC confirma su concierto en México

Horas posteriores a ser captados en el aeropuerto de Pisco, mediante sus redes sociales la misma banda AC/DC confirmó que había viajado rumbo a México la misma noche del último jueves 2 de abril para su próxima presentación en en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México programada para el 7 de abril.

Es así como en redes sociales se viralizó el arribo de los integrantes de la emblemática banda australiana de rock AC/DC al aeropuerto de Pisco, en la región Ica llamando la atención de sus fanáticos nacionales