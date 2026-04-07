Querido futbolista de segunda división presenta a su NOVIO en una entrevista: "Es un amor irracional"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En un hecho que ya marca un antes y un después en el fútbol argentino, Ignacio Lago decidió dar un paso histórico: hizo pública su homosexualidad y presentó a su novio sin rodeos. Con apenas 23 años y en plena actividad profesional, el delantero de Colón de Santa Fe rompió un silencio que durante décadas predominó en el deporte.

Este gesto, aunque personal, tiene un peso mucho mayor dentro de un contexto donde la exposición de la vida privada suele ser limitada. En un ambiente atravesado por códigos tradicionales de masculinidad, la decisión de Lago no solo visibiliza su historia, sino que también abre una puerta a nuevas formas de entender el fútbol profesional.

Nacho Largo presenta a su novio EN VIVO

Todo ocurrió durante una entrevista en 'Sangre y luto', donde la producción lo sorprendió con un saludo en vivo de su pareja. El mensaje, cargado de afecto, destacaba su rendimiento reciente, especialmente tras anotar un gol en la victoria 3-0 frente a San Miguel, lo que generó un momento inesperado.

Lejos de incomodarse, el futbolista asumió la situación con total naturalidad. " Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar", expresó. Así, estableció un paralelismo entre su pasión deportiva y su forma de amar, reforzando la autenticidad de su mensaje.

"Novio"



Porque un jugador de Colón fue sorprendido con un mensaje de su novio en un programa partidario. pic.twitter.com/Ej9qHpLFj4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026

Para entender la magnitud de este momento, también es clave conocer su recorrido. Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, Lago debutó profesionalmente a los 15 años en Almirante Brown, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club. Desde entonces, su carrera fue en constante ascenso.

Posteriormente, continuó su desarrollo en Talleres de Córdoba, además de sumar experiencia en Tlaxcala F.C., San Martín de San Juan y Atlético Rafaela. Finalmente, en 2024 llegó a Colón, donde se consolidó como figura clave, destacando por su desequilibrio y convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del plantel.

Reacción en redes sociales

Como era de esperarse, su decisión tuvo un fuerte impacto en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la importancia del gesto en un deporte históricamente cerrado a este tipo de expresiones. "El video tiene unos meses ya, pero qué sano es esto para el fútbol argentino. Grande Nacho Lago", escribió un usuario en X, reflejando el sentir de varios hinchas.

Asimismo, otros comentarios reforzaron su respaldo tanto dentro como fuera de la cancha. "No necesita de los medios, nosotros ya estamos acostumbrados a que Nacho Lago sea noticia", señaló otro seguidor, mientras que un tercero agregó: "Un crack dentro y fuera de la cancha".

De esta manera, la decisión de Ignacio Lago de hacer pública de homosexualidad no solo lo impacta en lo personal, sino también marca un precedente en el mundo deportivo, donde el tema aún es tabú. Mientras tanto, el jugador he recibido gran apoyo en redes sociales y su historia se ha viralizado en todo el mundo.